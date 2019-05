Digitoday

Piratismikirjeiden lähettäjä hakee valituslupaa – nyt taistellaan henkilön tietojen luovuttamisesta

Piratismikirjeet ovat maksuvaatimuksia, joissa vaaditaan hyvitysmaksua luvatta tehdystä elokuvien verkkolevityksestä. Vaihtoehdoksi ilmoitetaan oikeudenkäynti.

Kirjeistä käytetään näkökulmasta riippuen myös nimitystä tekijänoikeuskirje tai kiristyskirje.

Kirjeiden lähettämiseen liittyy tekijänoikeustrollauksena tunnettu toiminta, jossa yhtiöt eivät peri hyvitysmaksuja omista elokuvistaan. Sen sijaan lisensoidaan muilta elokuvien verkkolevitysoikeuksia ja vaaditaan hyvityksiä näiden oikeuksien rikkomisesta.

Elokuvien levitystä seurataan vertaisverkoissa ostamalla seurantapalveluita alaan erikoistuneilta yrityksiltä.

Levittäjien henkilöllisyys pyritään selvittämään pyytämältä markkinaoikeudelta internet-operaattoria tietojen antoon velvoittava päätös. Kaikki pyynnöt eivät mene läpi.

Epäillyille levittäjille on lähetetty kirjeitä arviolta kymmeniä tuhansia. Tietoa hyvitysmaksujen maksajien lukumäärästä ei ole.

Markkinaoikeus on tuominnut osan tapauksista kantajien, osan vastaajien hyväksi.

