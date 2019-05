Digitoday

Suomen tulli iski salattuun verkkokauppaan: Huumekaupan jäljiltä merkittävä bitcoin-takavarikko





Suomen tulli on sulkenut anonyymissä Tor-verkossa toimineen Silkkitie-verkkokauppapaikan yhteistyössä ulkomaalaisten viranomaisten kanssa. Tulli kertoo takavarikoineensa Silkkitien verkkopalvelimen ja sen sisällön kokonaisuudessaan aiemmin tänä vuonna.Tullin tiedotteen mukaan vuonna 2013 avattu Silkkitienä ja Valhallana tunnettu kauppapaikka on ollut yksi pitkäikäisimmistä ja kansainvälisesti tunnetuimmista Tor-verkossa toimineista huumausaineita myyneistä kauppapaikoista.Tor-verkko perustuu solmujen, eli tietoa edelleen välittävien koneiden luomaan monimutkaiseen verkostoon, joka salaa käyttäjän alkuperän.Kauppapaikan kautta myydyt huumeet ja muu laiton tavara ovat johtaneet suureen määrään rikostutkintoja Suomessa ja ulkomailla.– Esitutkinnassa selvinneiden tietojen perusteella Suomen tulli on tehnyt myös merkittävän bitcoin-takavarikon, Tulli kertoo.Suomen tulli on tehnyt esitutkinnan aikana yhteistyötä Europolin sekä Ranskan ja muiden maiden viranomaisten kesken.Viranomaisten suljettua Silkkitien aiemmin tänä vuonna osa suomalaisista huumekauppiaista on siirtänyt toimintansa muille Tor-verkossa toimiville laittomille kauppapaikoille, Tulli tiedottaa.