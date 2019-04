Digitoday

Microsoftilta uusittu Xbox – syynä pelimyynnin muutos

Microsoft on julkaissut uuden version Xbox One -pelikonsolistaan. Uusi Xbox One S All-Digital Edition eroaa Xbox One S:stä siten, ettei siinä ole lainkaan levyasemaa. Toisin sanoen pelit ja elokuvat on hankittava digitaalisina ostoksina levyjen katsomisen sijaan.Pelien ja elokuvien ostaminen on siirtynyt koko ajan enemmän kohti digitaalisia kanavia, ja Microsoft sanoo pitävänsä tätä perusteena uuden konsolin lanseeraamiselle.240 euroa maksavan konsolin mukana tulee kolme peliä, Minecraft, Forza Horizon 3 sekä Sea of Thieves. Mikään peleistä ei ole aivan uusi, esimerkiksi Forza Horizon -sarja on jo nelososassaan.Xbox Onen tehokkain X -versio maksaa tällä hetkellä noin 500 euroa ja edullisemmat S-mallit 320 euroa. Laitteita saa kuitenkin ostettua kampanjoista merkittävästi halvemmalla.Edullisen konsolin lanseeraamisen taustalla saattaa vaikuttaa myös mahdollisuus painaa laitteen hintaa alaspäin ja kiriä kiinni Playstationin etumatkaa konsolimyynnissä.Täysdigitaalisessa Xboxissa on yhden teratavun kokoinen kiintolevy. Se tarkoittaa sitä, että konsolille voi asentaa useamman pelin kerrallaan, mutta moderneja täyskokoisia pelejä siihen ei mahdu kymmeniä ilman ulkoisen kiintolevyn hankkimista.Microsoft alkaa myydä laitetta verkkokauppojen kautta toukokuun 7. päivä alkaen. Toistaiseksi ei vielä tiedetä, miten se löytää tiensä kivijalkakauppoihin. Digitaalinen pelikonsoli syö suoraan niiden pelimyyntiä.