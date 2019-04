Digitoday

Todellinen pommi kryptovaluutoille: Kiina aikoo kieltää valmistuksen

Kiinan hallinto on viestinyt aikomuksesta kieltää kryptovaluutan louhimisen.Vaikutusvaltainen talouden suunnitteluselin Kansallinen kehitys- ja uudistuskomissio listasi tällä viikolla kryptovaluutan louhimisen yhdeksi aloista, jotka se suunnittelee kieltävänsä. Listalla on aloja, jotka komission mukaan tuhlaavat resursseja ja saastuttavat ympäristöä.Virasto pyytää yleisöltä lausuntoja ehdotuksesta ja ilmaisi, että kryptovaluutan louhintakielto voisi tulla voimaan pian sen jälkeen, kun asiasta tehdään virallinen päätös. Lausuntokierros päättyy 7. toukokuuta.Kiinassa tapahtui aikoinaan noin 70 prosenttia bitcoinin louhinnasta ja noin 90 prosenttia kaupankäynnistä. Kiinan viranomaiset ovat kuitenkin käyneet lähes kahden vuoden ajan kampanjaa kryptovaluutta-alaa vastaa, koska kryptovaluuttojen pelätään aiheuttavan kuplia ja huijauksia sekä tuhlaavan energiaa.Vuonna 2017 Kiina kielsi kryptovarojen liikkeeseenlaskuannit eli ICOt ja määräsi kaksi paikallista pörssiä lopettamaan kaupankäynnin kryptovaluutoilla.Kryptovaluutta-ala hakeutuivat aikoinaan Kiinan alhaisen energian, laajan sirutuotannon ja halvan työvoiman takia. Louhintayhtiöt ovat alkaneet siirtää toimintojaan muun muassa Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.Venäjä suhtautuu puolestaan kryptovaluuttoihin hyvin positiivisesti. Toimialalle on luotu maassa säännöstely- ja valvontaelin. Toissa vuonna Leningradin alueen parlamentissa ehdotettiin myös, että Saimaan kanavalle perustettaisiin eritystalousalue virtuaalivaluuttojen louhimiseksi.