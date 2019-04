Digitoday

Legendaarinen pelikonsoli palaa – mukana 40 peliä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Japanilainen viihdeyhtiö Sega kertoo tuovansa markkinoille Sega Mega Drive Mini -pelikonsolin. 19. syyskuuta julkaistava konsoli perustuu 1980-luvun lopussa ilmestyneeseen alkuperäiseen Mega Driveen (USA:ssa Sega Genesis), mutta on tehokkaampi ja noin puolet pienempi.Mininkanssa tulee 40 peliä, joista Sega paljasti vasta osan. Konsolissa ovat ainakin Sonic the Hedgehog, Ecco the Dolphin, Castlevania: Bloodlines, Space Harrier 2, Shining Force, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, ToeJam & Earl, Comix Zone, Altered Beast ja Gunstar Heroes.Tiedote sisälsi oudon ”kirjeen”, jonka Mega Drive Mini kirjoitti vanhoille faneilleen.– Elimme nopeasti ja vaarallisesti pelaten yhdessä pelejä, joista jotkut aikuiset eivät tykänneet (mutta sinulla oli ne siistit vanhemmat).Kyseessä lienee viittaus alkuperäisen konsolin ja etenkin sen Mortal Kombat -taistelupelin aiheuttamaan kohuun ja keskusteluun videopelien väkivallasta. Peli toki ilmestyi myös monelle muulle laitteelle, eikä se ole yksi niistä, jotka Sega tässä vaiheessa julkisti.Konsolin mukana tulee kaksi kolmen napin Mega Drive -ohjainta usb-liitännällä. Pakettiin kuuluu myös usb to micro-b -virtajohto ja hdmi-kaapeli.Toistaiseksi julkaisemattomiin Mega Drive -klassikoihin kuuluvat ainakin Virtua Fighter 2, Michael Jackson’s Moonwalker, Earthworm Jim ja Phantasy Star IV.Segan uusiokonsolin hinta asettuu 80 euroon. Todellinen hinta saattaa kuitenkin olla jotain muuta, sillä Nintendon NES Mini -retrononsolista tuli pelikauppiaille katetuote.Mega Drive Mini jatkaa viime vuosien ilmiötä, jossa useampi vanha pelikonsoli on herätetty henkiin. Nintendo on julkaissut uuden version niin klassisesta NES- kuin SNES-konsolistaan vuonna. Sony seurasi perässä Playstation Classicilla viime vuonna.Myös Suomessa aikaan erittäin suositusta tietokoneesta, Commodore 64:stä, julkaistiin taannoin uusi versio.