Google piilotti Mapsiin aprillipilan – katso itse

Yllä olevalla videolla esitellään Maps-sovellukseen ilmestynyt matopeli.Teknologiajätti Google on perinteisesti kunnostautunut ahkeralla pilailulla huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Temput eivät ole jääneet yhteen, vaan niitä on yleensä löytynyt pitkin päivää, sillä niitä tehtailevat yhtiössä monet eri osastot.Yksi erikoisimmista tempuista löytyy Maps-karttasovelluksesta, jos se on ajan tasalla. Se on saanut uuden valikon nimeltään ”pelaa Matoa”. Ja kyllä, sen klikkaaminen avaa Snaken eli matopelin, joka on (tavallaan) asemoitu eri suurkaupunkeihin.Googlen toinen päivän pila liittyy Files by Google -mobiilisovellukseen, johon on liitetty ruudunpuhdistustoiminto.Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Google tuo pelejä Mapsiin. Neljä vuotta sitten aprillipäivänä sovelluksessa pääsi pelaamaan Pac-mania oman kotikaupungin kaduilla.