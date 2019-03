Digitoday

Näyttääkö Gmail sähköpostit ”väärällä tavalla”? Näin korjaat asian

Keskustelunäkymä on helppo kytkeä pois päältä – mutta moni ei välttämättä edes tiedä sitä.

Googlen Gmail-sähköpostipalvelun ammoinen viestien esitystapa, keskustelunäkymä, pinoaa saman aiheen viestit yhteen ketjuun. Se ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen esitystapa. Google antoi kovan kritiikin jälkeen käyttäjille mahdollisuuden kytkeä keskustelunäkymä pois päältä.Mahdollisuus saada käyttöön perinteinen näkymä, jossa sähköpostit näkyvät otsikkotasolla viesti kerrallaan, on voinut jäädä monilta huomaamatta.Jos haluat siirtyä perinteiseen näkymään, se on vain parin klikkauksen päässä. Paina selaimen Gmail-palvelussa oikean yläkulman hammasratasta, ja valitse Asetukset. Heti yleisten asetusten alla on kohta nimeltä Keskustelunäkymä. Kytke se pois päältä, ja paina sivun alalaidasta Tallenna muutokset.Puhelimen Gmail-sovelluksessa paina vasemman yläkulman kolmea vaakaviivaa, ja valitse Asetukset. Valitse sähköpostitilisi ja sen jälkeen vieritä sivua alas kohtaan Keskustelunäkymä. Ota siitä ruksi pois.Nyt viestit näkyvät yksitellen saapumisjärjestyksessä, vaikka ne olisivat peräisin samalta lähettäjältä. Lisäksi omat vastauksesi näkyvät painamalla Lähetetyt-kansiota sen sijaan, että ne olisivat aina pääkansiossa vastaanotettujen viestien yhteydessä.Voit vaihtaa takaisin keskustelunäkymään aina halutessasi.