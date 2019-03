Digitoday

Tätä Windowsin perusniksiä ei moni tiedä: Raju muutos käyttöliittymään yhdellä vetäisyllä

Windows 10:n (ja edeltävienkin Windows-versioiden) tehtäväpalkki on näkyvä käyttöjärjestelmän osa. Monelle se näyttäytyy aina ruudun alalaidassa lojuvana itsestäänselvyytenä. Asian ei tarvitse olla niin.Tehtäväpalkin sijaintia ruudulla voi muuttaa. Videomme antaa tähän ohjeet.Tehtäväpalkin sijoittaminen esimerkiksi pystyyn ruudun vasempaan tai oikeaan reunaan voi tuntua oudolta ajatukselta. Mieltymyksiä on kuitenkin erilaisia. Lisäksi siitä voi olla todellista hyötyä vaikkapa useamman näytön kanssa työskentelevälle. Tehtäväpalkin pitäminen esimerkiksi kaikkien näyttöjen tai vain keskimmäisen näytön alareunassa voi näyttää omituiselta, mutta laitimmaisen näytön ulkoreunassa se on parhaiten poissa tieltä.Huomaa, että voit myös muuttaa tehtäväpalkin kokoa, jos sinulla on esimerkiksi tarvetta tavallista isommalle määrälle ohjelmakuvakkeita.