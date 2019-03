Digitoday

Huawei taas keskellä myrskyä: Britannia moittii turvaongelmista, Japani estää kiinalaisjätin

Kiina kovistelee Japania

Britannia arvostelee kiinalaista verkkolaitevalmistaja Huaweita siitä, ettei yhtiö ole korjannut tarpeeksi nopeasti mobiiliverkkoteknologiansa turvallisuusongelmia. Asia ilmenee Britannian kansallisen kyberturvallisuuskeskus NCSC:n raportista.Viranomaisen mukaan Huawein turvallisuusongelmat ovat suurempia kuin aiemmin on luultu, kun tähän saakka useat brittiläiset operaattorit ovat katsoneet, että ongelmat ovat ”hallittavissa”.Raportin mukaan riskienhallinta on jatkossa vaikeaa Britanniassa, jos puutteita ei korjata. Viranomaiset eivät kuitenkaan löytäneet kytköksiä valtiolliseen vakoiluun.Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA on aiemmin syyttänyt Huaweita valtiollisen vakoilun mahdollistamisesta.Huawei on kertonut lausunnossaan ottavansa Britannian arvostelun vakavasti ja huomioivansa sen ohjelmistokehityksessään.Kiina on puolestaan arvostellut voimakkaasti Japania siitä, että se on käytännössä sulkenut Huawein sekä sen kiinalaiskilpailija ZTE:n ulos markkinoiltaan.Kiinan kauppaministeriön edustaja sanoi tänään useiden medialähteiden mukaan, että Japanin tiukentuneet turvallisuusvaatimukset televiestintäalalle voivat aiheuttaa poliittisia seurauksia.Taustalla on Japanin viimevuotinen päätös kiristää hankintasääntöjään tuntuvasti.