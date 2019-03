Digitoday

Google jyrähti EU:n tekijän­oikeus­päätöksestä: ”Vahingoittaa Eurooppaa”

Nettijätti Google on antanut odotetusti lausunnon EU-parlamentin eilisestä äänestyksestä, jossa kiistelty EU:n tekijänoikeusdirektiivi hyväksyttiin.Direktiivi muun muassa valtuuttaa nettiyhtiöt valvomaan, ettei niiden alustoilla julkaista luvatta tekijänoikeuksin suojattua materiaalia.– Tekijänoikeusdirektiiviä on paranneltu, mutta se johtaa silti epävarmuuteen ja vahingoittaa Euroopan luovaa ja digitaalista taloutta. Yksityiskohdilla on merkitystä, ja odotamme työskentelevämme lainsäätäjien, julkaisijoiden, sisällöntuottajien ja oikeudenomistajien kanssa, kun EU-maat alkavat soveltaa uusia sääntöjä, Google sanoi Ilta-Sanomat Digitodaylle toimittamassaan lausunnossa.Google ei täsmentänyt, miten se näkee direktiivin vahingoittavan EU:ta. Googlen sisaryhtiö Youtube on vihjaillut aiemmin ainakin osittaisesta videopimennyksestä.Googlen lausunto ei sisältänyt kuitenkaan suoraa uhkausta EU:ta kohtaan suunnatuista vastatoimista. Sen sijaan muotoilu antaa ymmärtää, että yhtiö voisi pyrkiä vaikuttamaan lainsäädäntöön, kun sitä lähdetään viemään kansallisille tasoille.EU-parlamentin päätös siirtyy seuraavaksi EU:n ministerineuvostolle, jonka muodostavat jäsenmaiden ministerit. Jos direktiivi saa ministerineuvoston hyväksynnän, jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa viedä tekijänoikeusdirektiivi kansallisen lainsäädäntönsä osaksi.Eilistä parlamentin äänestystä edeltäneessä poikkeuksellisen värikkäässä keskustelussa Googlea, Facebookia ja Youtubea syytettiin muun muassa disinformaation levittämisestä asiaan liittyvässä keskustelussa.