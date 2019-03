Digitoday

Kiistelty tekijänoikeusdirektiivi läpi EU:ssa – seuraako nettijättien kosto?

EU:n tekijänoikeusdirektiivi on saanut viimeisen sinettinsä Euroopan parlamentissa. Parlamentti hyväksyi lainsäädännön äänin 348 puolesta ja 274 vastaan.Lainsäädännön tavoitteena on parantaa luovan työn tekijöiden neuvotteluasemia, kun heidän teoksiaan jaetaan internetissä. Valmistelun aikana on käyty vilkasta keskustelua siitä, kaventaako direktiivi internetin vapautta.Äänestystä edelsi poikkeuksellisen värikäs keskustelu parlamentissa.Etenkin suuret nettiyhtiöt ovat vastustaneet lakia raivokkaasti. Niitä on hiertänyt erityisesti direktiivin artikla 13, joka vaatii verkkopalveluita suodattamaan niihin ladattava sisältö tekijänoikeusrikkomusten varalta. Tämän on väitetty paitsi johtavan sensuuriin, myös siihen, että suuret verkkopalvelut saattavat sulkeutua EU-kansalaisilta.Youtube on uhkaillut EU:ta jopa palvelun osittaisella pimentämisellä, jos tekijänoikeusdirektiivi hyväksytään sellaisenaan.Samaan aikaan samaan Youtuben kanssa samaan Alphabet-konserniin kuuluva Google sai EU:lta juuri kolmannet sakon kahden vuoden sisään epäreilusta kilpailusta.Suuret nettiyhtiöt ovat käyttäneet paljon aikaa ja rahaa direktiivin vastustamiseen. Yhtiöt alkavat nyt todennäköisesti harkita vastatoimia EU:n päätöstä vastaan.Kun äänestyksestä neuvoteltiin EU-maiden kesken, Suomi vastusti. Syynä oli direktiivin kokeminen hyvin epäselväksi, minkä pelättiin johtavan siihen, että direktiivi toteutetaan jäsenmaissa eri tavoin.