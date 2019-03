Digitoday

Peliarvostelu: Far Cry: New Dawn on samaan aikaan rahastus ja mainiota viihdettä

On vaikea päättää, onko helmikuussa julkaistu Far Cry: New Dawn edeltäjänsä mainion tarinan jatkamisen varjolla tehty hävytön rahastus, vaiko itsenäisenä teoksenakin relevantti kuvaus postapokalyptisestä Hopen piirikunnasta Yhdysvaltain Montanassa.Ensimmäisen persoonan näkökulmasta kuvattu ammuntapelipeli ei nimittäin tarjoa juuri mitään uutta edelliseen, maaliskuussa 2018 julkaistuun Far Cry 5:een verrattuna – jos uutta juonta ei lasketa mukaan. Pelin mekaniikat, maisemat ja tehtävät ovat hyvin pitkälti sitä samaa – pienillä mausteilla.Nyt edellisen pelin ydintuhosta on kulunut 17 vuotta ja selviytyjät yrittävät rakentaa yhteiskuntaa uudelleen. Pelin päävastustajien, sadististen sisarusten Mickeyn ja Loun johtamat, Mad Max -elokuvien estetiikkaa huokuvat Highwayman-joukot taas yrittävät laittaa kapuloita pelaajan ja tavallisten ihmisten rattaisiin.Kunnon uudelleenlämmittelyn hengessä pelaajan eteen marssitetaan kaarti edellisestä pelistä tuttuja hahmoja – mainiota maailmanlopun profeettaa Joseph Seediä myöten. Seed on epäilemättä yksi viime vuosien onnistuneimpia ja mieleenpainuvimpia pelipahiksia – mutta pelkästään tämän varaan ei voi kokonaista uutta peliä rakentaa.Toisaalta, koska Far Cry 5 oli erinomainen peli ja New Dawn on edeltäjänsä suoranainen kopio, se on hyvä ja viihdyttävä paketti etenkin sarjan faneille. Lähes kaikki on samaa aseistusta ja ajoneuvoja myöten, vaikka tällä kertaa autot ovat kuin ydintuhon jäljiltä ja aseet pysyvät kasassa ilmastointiteipin avulla. Ei ole ollenkaan liioiteltua sanoa, että peli on parempaa falloutia kuin yksikään viime vuosina julkaistuista Fallout-peleistä.Kuten aiemminkin, pelin suuri maailma on avoin ja sitä voi tutkia oman halunsa mukaan. Pääjuonen lisäksi on tarjolla kaikkea metsästyksestä ja kalastuksesta lentelyyn ja romuralliin. Pelihahmolle on valittava joukko erilaisia kykyjä ja usein tehtävät voi suorittaa esimerkiksi hiiviskelemällä ja selkään puukottamalla tai suoraviivaisella ja räjähteillä ryyditetyllä rynnäköllä. Halutessaan mukaan saa kerrallaan kaksi tietokoneen ohjaamaa apulaista.Vastaan tulee kuitenkin nopeasti tilanne, jossa kaikki hahmon kaikki mielekkäät kyvyt ja kehityspolut on avattu. Sen jälkeen vapaaehtoiset tehtävät toistavat itseään, vaikka puuhastelua riittää moniksi tunneiksi.Pelin viholliset eroavat aiemmasta pelistä siinä, että niistä on tullut kestävämpiä. Tämä lienee yritys muuttaa taisteluita ainakin jossain määrin taktisempaan suuntaan, sillä se tekee suojaan hakeutumisesta ja vihollisten sijaintien selvittämisestä entistä tärkeämpää. Vaikeaksi peliä ei voi silti kutsua.Far Cry: New Dawn on saatavilla Playstation 4:lle, Xbox One:lle ja pc:lle. Varsinkin viimeiseksi mainitulla siitä saa tehojen riittäessä hyvinkin näyttävän kokonaisuuden, mutta sen K18-leima ei ole lätkäisty vain huvin vuoksi. Väkivalta valuu välillä yli äyräiden.