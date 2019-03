Digitoday

Googlelle miljardisakot EU:lta

EU:n kilpailuviranomainen on määrännyt Googlelle lähes 1,5 miljardin euron sakon epäreilua kilpailua koskevista toimista.Sakkojen peruste on Googlen AdSense-mainontaan ja sen kanssa kilpailevien kilpailevien hakukoneiden mainonnan estäminen.Google sijoittaa hakusanamainoksia sekä suoraan omalle hakusivustolleen että välittäjän ominaisuudessa kolmansien osapuolten verkkosivustoille AdSense for Search -alustansa kautta. Käyttäjät voivat hakea tietoa sivustoilla olevien hakukoneiden avulla, jolloin vastaukseksi tulee hakutulosten lisäksi hakusanojen perusteella valikoituja mainoksia. Jos käyttäjä klikkaa tällaista mainosta, sekä Google että kolmas osapuoli saavat palkkion.Google ilmoitti jo eilen muuttavansa hakukonetoimintojaan Euroopassa, mikä tulkittiin yhtiön pyrkimykseksi välttää sakkotuomio.Nyt annettu tuomio on kolmas EU:n Googlelle antama sakko kahden vuoden sisään.Vuonna 2017 EU iski Googlelle 2,4 miljardin euron sakot, sillä Google oli suosinut hintavertailupalvelussaan omia verkkokauppapalveluitaan.Viime vuonna Googlea sakotettiin 4,3 miljardilla Android-järjestelmän sisällä tapahtuvan kilpailun estämisestä ja yhtiö velvoitettiin tekemään käyttöjärjestelmään muutoksia 90 päivän sisällä.Yhtiö ilmoitti eilen jatkossa kysyvänsä Android-käyttäjiltä, mitä hakukonetta ja nettiselainta he haluavat käyttää. Google kertoi kokeilevansa uutta toimintoa, jonka hakutulokset antaisivat tietyille kilpailijoille näkyvämmän aseman.AdSense-tutkinta Google vastaan alkoi vuonna 2016.