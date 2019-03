Digitoday

Peliarvostelu: Crackdown 3:ssa yhdistyy vauhti, sarjakuva ja poikkeuksellisen reteä meininki





Pelin





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Sitten









Avoimen maailman pelit eli hiekkalaatikkopelit ovat vaativa pelityyppi. Kaikkia lajityypin tekeleitä verrataan Rockstarin mestariteoksiin, ja myös Ubisoft on tehnyt varsin hyvää työtä avoimessa maailmassa.Ei ole kuitenkaan yhtä ja oikeaa tapaa tehdä avoimen maailman peliä. Tämän todistaa Sumo Digitalin tekemä ja Microsoftin Xbox Onelle ja Windows 10:lle julkaisema Crackdown 3. Se tarjoaa vauhdikasta, yliampuvaa ja sarjakuvamaista toimintaa.Joidenkin mielestä voi olla liioiteltua kutsua Crackdown 3:n maailmaa avoimeksi, se on kuitenkin kooltaan varsin rajallinen. Se noudattelee kuitenkin vapaan maailman kaavaa, eli tehtävien suoritusjärjestys on pitkälti vapaa, ja tarjolla on vapaaehtoisia sivutehtäviä.juoni ei ole varsinaisen omaperäinen. Tapahtumat sijoittuvat tulevaisuuteen ja New Providencen kaupunkiin, jossa lankoja vetelee salaperäinen Terra Nova -organisaatio. Selvitystyötä tekemään lähetetyn erikoisyksikön alus ammutaan alas, ja pelaaja saa luvan astua ainoan eloonjääneen spesialistin saappaisiin.Mikäs siinä. Kääritään hihat, ja pannaan ruuti sekä kumi palamaan.Peli etenee eliminoimalla pääpahis Niemandin käskyläiset yksi kerrallaan. Tämä puolestaan tapahtuu romuttamalla näiden toimialat yksi kerrallaan: toisin sanoen remontoidaan kaupungin raitiotiejärjestelmä, propagandan levittämiseen tarkoitetut tietoliikenneyhteydet ja chimera-kemikaalin kehitys- ja tuotantolaitokset. Tämän jälkeen pikkupomot ovat noudettavissa tai tulevat itse tyrkylle ja nämä siirretään varhaiseläkkeelle pomotaisteluissa.Pääpaino Crackdownissa on toiminnalla. Peli ei suosi taisteluissa varovaista kyttäämistä, vaan lyijyä (tai säteitä tai kemikaaleja tai...) satelee niskaan joka puolelta. Paras taktiikka on siis käydä tulta päin ja ottaa asearsenaalista kaikki irti.Pyssyt ovat sinänsä ihan viihdyttäviä ja monipuolisia. Perusritsojen jälkeen käyttöön tulee plasmapyssyä, maaliin hakeutuvaa ohjusta, monitoimikivääriä, kemikaaliruiskutinta ja eksoottisempiakin viihdevimpaimia.Autoilu on oleellinen osa peliä ja näppärin tapa siirtyä ympäri kaupunkia. Autojen valikoima ei ole suuren suuri, mutta on silti kävelyä parempi vaihtoehto. Ajotuntuma on varsin tunnoton, mutta se on tavallaan osa pelin henkeä. Simulaattori ei ole kyseessä.Yhä kauemmas simulaatiosta mennään, kun päästään sankarin (tai sankarien, hahmoa voi vaihtaa) kykyihin. Kosmisen pitkät hypyt, hurjat iskut ja yhä paremmaksi käyvä ampuma- ja ajotaito ovat osa sankarin temppuarsenaalia. Kyvyt kehittyvät käytön myötä (skills for kills) tai löytämällä niitä kehittäviä pakkauksia ympäri kaupungin. Suuri osa pelistä tapahtuu talojen katoilla tai muuten vain yläilmoissa.Yliampuvuus on pelin se juttu, ja se toimii oikein hyvin.se ei-ihan-niin-hyvä.New Providence on suhteellisen kuollut kaupunki. Vuorovaikutusta ympäristön kanssa ei ole juuri muuten kuin pyssyn välityksellä. Kaupunki on lähinnä kehikko, jossa peli tapahtuu. Se olisi voinut olla paljon enemmänkin.Peli on myös teknisesti hieman vanhahtavan oloinen. Tämä lienee osittain tarkoituksellista, sillä grafiikassa ei pyritä realismiin vaan sarjakuvamaisuuteen. Joku voi häiriintyä tästä enemmänkin, allekirjoittanut ei niinkään.Crackdown 3:ssa moninpeliä on tarjolla niin kampanjassa kuin erillisessä moninpelitilassa. Kamppis kaverin kanssa toimii aina hyvin ja jos yhteistä peliaikaa löytyy, se on puuhana varsin suositeltavaa.Moninpelissä piilee myös pihvi, jota peruspelissä ei ole: kahdella joukkueella pelattavassa Wrecking Zone -pelitilassa jotakuinkin kaikki ympäristössä on tuhottavissa. Tämä johtuu siitä, että peliympäristön vaatima laskenta tehdään Microsoftin pilvipalvelussa yksittäisten konsolien sijaan. Valitettavasti peliseuraa ei ole tarjolla erityisen paljon.Crackdown 3 ei mullista maailmaa eikä tuo varsinaisesti mitään uutta videopeleihin. Se tarjoaa silti viihteellisen, vauhdikkaan, räväkän ja jossain määrin kliseisen pelikokemuksen. Ja ihan hauskan sellaisen.Koska kyseessä on Microsoftin julkaisema peli, se on ostamisen jälkeen pelattavissa niin Xbox Onella kuin Windows 10 -tietokoneella.Jos ihmettelet pelin korkeaa ikärajaa, se johtuu pääosin rumista sanoista. Väkivalta on sarjakuvamaista eikä kovin realistista.