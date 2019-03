Digitoday

Tiedätkö, mikä syö tietokoneesi akkua? Se selviää helposti





Windows 10:n takkuisen startin saanut October 2018 Update sisältää yhtenä uutuutena toiminnon, joka kertoo sovellusten akkukulutuksesta. Enää ei tarvitse arvailla vaikkapa netin selailun tai pelin pelaamisen vaikutuksia akkukestoon, koska Windows kertoo sen sinulle reaaliajassa.Tähän asti tilannetta on voinut arvioida seuraamalla Tehtävienhallinnassa suorittimen rasitusta tai muistin kulutusta. Nyt Tehtävienhallinta on saanut tervetulleen lisäyksen, joka paljastaa akkusyöpöt nopeasti.Paina Windowsin alapalkkia hiiren kakkospainikkeella, ja valitse Tehtävienhallinta. Jos näet vain yksinkertaisen ruudun ilman liikoja tietoja, paina Lisätietoja sukeltaaksesi syvemmälle tietokoneesi elämään. Prosessit-välilehteen on ilmestynyt uusi osio nimeltä Virrankäyttö, joka erittelee käynnissä olevat sovellukset niiden sähköjanon perusteella.Uusi osio ei anna aivan täsmällistä tietoa akun kulutuksesta, mutta kertoo sanallisesti, onko esimerkiksi Chromen akunkulutus pientä, kohtalaista tai peräti suurta.Tämän osion vieressä on toinen uutuus nimeltä Virrankäyttötrendi, jossa näkyy arvio kunkin sovelluksen keskimääräisestä virrankulutuksesta pidemmällä aikavälillä.Virrankäytön seuraaminen ei edellytä akun varassa olevaa kannettavaa. Sama uusi osio löytyy myös verkkovirrassa olevasta työpöytäkoneesta, jos sähkönkulutusta haluaa tutkia vaikkapa sen aiheuttamien kulujen vuoksi.Tehtävienhallinnasta on moneksi ja sitä voi verrata konepellin avaamiseen autossa. Kirjoitimme aikaisemmin, mihin kaikkeen työkalu pystyy.