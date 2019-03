Digitoday

Facebookin päivä muuttui painajaiseksi: Historiallinen katko, rahoja takaisin, rikostutkinta...

Facebookin laaja katko ei ollut ainoa yhteisöpalvelua kohdannut vahinko keskiviikkona, The New York Times raportoi.

