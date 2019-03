Digitoday

Pleikkarin ”Netflix-pelaaminen” tuli Suomeen – tällainen on Playstation Now

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sony tuo PlayStation Now -palvelunsa Suomeen. Kyseessä on konsolipeleille tarkoitettu suoratoistopalvelu, joka mahdollistaa tiettyjen Playstation-pelien pelaamisen Playstation 4:n lisäksi myös pc:llä.Palvelun pelikirjastossa on tällä hetkellä tarjolla runsaat 600 nimikettä. Valikoimaan kuuluu PS4-, PS3- ja PS2-konsolien pelejä, ja Sonyn mukaan määrää lisätään kuukausittain. Valikoima ei kuitenkaan kata uusimpia pelejä.Mahdollisuus pelata tietokoneella PlayStation Now -sovelluksen kautta mahdollistaa Playstationin yksinoikeuspelien pelaamisen ensimmäistä kertaa Windowsilla. Pelaamiseen vaaditaan PS4-yhteensopiva pädiohjain. Pelejä ei voi ladata pc:lle.Pelien suoratoiston lisäksi ne voi ladata myös suoraan Playstation 4:lle. Jos pelejä pelataan suoratoistona eli palvelimelta käsin, Sony suosittelee vähintään 5 megabitin yhteyttä sekä muiden nettiin kytkettyjen laitteiden käytön rajoittamista. Tällöin pelien maksimitarkkuus on 720p. PS4 Pro tarjoaa ladatuille peleille korkeamman tarkkuuden.Palvelu on ollut jo aiemmin tarjolla Keski-Euroopassa, ja se on tuotu nyt Suomeen. Tilaus maksaa noin 15 euroa kuukaudessa tai 100 euroa vuodessa, ja asiakkaita houkutellaan automaattisesti maksullisena tilauksena jatkuvalla viikon ilmaisjaksolla.Tilauspohjaiset pelipalvelut ovat yleistyneet nopeasti viime vuosina. Microsoft tarjoaa Xboxille Game Pass -palvelua ja EA puolestaan Access-palveluaan.