Tästäkö seuraava miljoonahitti? Pelasimme etukäteen helsinkiläisstudion odotettua uutuutta

Suomalaisella moottoripyörätasapainottelupelisarja Trialsilla on ongelma: 10 vuoden takainen Trials HD oli niin hyvä, että siitä on aika vaikea pistää paremmaksi.Kyseessä on siis yritys läpäistä mitä mielikuvituksellisimpia ratoja moottoripyörällä pystyssä pysyen ja mielellään vieläpä kohtuullisen hyvä aika saavuttaen.Pelisarjaa on julkaistu lähes 20 vuoden ajan, ja sen uusin osa Trials Rising ilmestyy 26. helmikuuta. Ilta-Sanomat Digitoday tutustui pelin Xbox Onelle, Playstation 4:lle, Windows 10:lle ja Switchille ilmestyvään ennakkoversioon.Allekirjoittanut on pelannut pelisarjaa viimeksi puolitosissaan Trials HD:n aikaan kymmenkunta vuotta sitten, joten uusia ominaisuuksia on tullut melkoisesti. Samaan aikaan pelin ydin on tallella: Pelin ohjaamiseen pädillä tarvitaan kahta tikkua ja siinäpä se: toisella säädetään kuskin asentoa eli pyörän tasapainoa ja toisella kaasua sekä jarrua.(Tarjolla on myös kyydistähyppäämisnappi, mutta sen käyttö on aika vähäistä. Halukkaat voivat vaihtaa kaasuttelun ja jarruttelun pädin hartianäppäimiin, mutta silloin ohjaus ei ole yhtä hienovaraista.)Sitä tärkeintä, eli ohjattavuutta, ei ole rikottu. Moottoripyörä seuraa kuskinsa tahtoa hyvin, ja näppäinten säätövaraa kannattaa hyödyntää. ”Urku auki” ja ”liinat kiinni” ei ole tosiaankaan aina se paras vaihtoehto.Moderneja ajopelejä noudatellen Trials Risingin keskiössä on urapeli, jossa kisaillaan ympäri maailmaa, hankitaan sponsorisopimuksia ja hankitaan tavaraa.Lopullisessa pelissä on yli 120 rataa, mutta testiversiossa niitä oli parisenkymmentä. Vaikeustaso vaihtelee kasuaalihummailusta hiustenpäästärepimisosastolle.Radat jäävät mukavasti mieleen, sillä niiden teemat on poimittu ympäri maailmaa. Toisin sanoen mopoilua harrastetaan pyramidien keskellä, Himalajan vuoristossa, Eiffel-tornissa tai Hollywoodin lavasteissa.Pelin suurimpia uutuuksia on tandemajaminen, jossa istutetaan kaksi kuskia samalla pyörälle. Tarakalla istuja ei kuitenkaan ole statisti, sillä molempien toimet vaikuttavat yhtä paljon kaksipyöräisen käyttäytymiseen.Yhteistyö on välttämätöntä: Jos vain toinen pelaaja kaasuttaa tai jarruttaa, tehot jäävät puoleen. Toisaalta molempien kuskien kaasuttaessa pyörä antaa 120 prosentin tehot yksinpeliin verrattuna.Tandempelaamisesta saa yllättävän nopeasti kiinni, ja sanaton yhteys pelikaverin kanssa muodostuu nopeasti.Ja jos kaikki ei menisikään ihan putkeen, pelin epäonnistumisanimaatiot ovat siinä määrin viihdyttäviä, että niille voi nauraa yhdessä.Peli toimi hyvin niin Pleikkarilla kuin Switchin käsikonsolitilassa. Telkkariin kytketyllä Switchillä tandemin pelaaminen on huomattavan tuskallista, jos pelivälineenä on yksinäinen Joy-Con eikä kahden ohjaimen yhdistelmä.Tarjolla on myös usean pelaajan bilepelitila, mutta sitä ei ollut mahdollista testata tiukoissa aikaraameissa.RedLynx ja Ubisoft ovat myös lähteneet mukaan ah-niin-suosittuun koristekauppaan. Pelissä on editori omien ajopukujen ja kypärien suunnitteluun ja tarrojen läiskimiseen, mutta koristeisiin pääsee käsiksi vasta pikkuhiljaa – tai rahalla.Hilavitkuttimien rahalla ostaminen on ominaisuus, jonka soisi jäävän ilmaispelien rahastusmekanismiksi. Se ei usein toimi kovin hyvin pelissä, josta on jo kertaalleen maksettu. Kaikeksi onneksi kysymys vaikuttaisi olevan lähinnä kosmeettisista ostoksista, eli rahalla ei saisi suoraa pelillistä etua.Pelin ennakkoversio jätti hyvän jälkimaun. Se ei kuitenkaan vastaa vielä siihen kysymykseen, miten tasapainottelussa kasuaalipelaajien ja hardcore-porukan välillä on onnistuttu.Jos pelissä on riittävästi helppoja ratoja ja loiva oppimiskäyrä, sillä on hyvät mahdollisuudet vaikka miten suurten massojen hitiksi kohtuuhintaisuutensa (noin 25 euroa) myötä. Jos on päädytty pitämään pelin pitkäaikainen fanikunta tyytyväisenä, sunnuntaitrialistille tulee vaikeuksia. Tämän näkee lopullisen version myötä 26.2.