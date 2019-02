Digitoday

Kuohuttaneessa nettikiistassa sopu, ”meemikielto” nurin – nämä 7 asiaa ovat pian toisin

Verkkoyhtiöiden on maksettava korvauksia julkaistessaan toimittajien työtä alustoillaan. Tämä kohta saattaa vaikuttaa Google Newsin kaltaisiin toisten tekemiä uutisia kokoaviin palveluihin. ”Meemikieltona” tunnettu kuvavitsien ja gif-animaatioiden vapaa jakaminen on sallittua tulevaisuudessakin. Uudessa muodossaan tekijänoikeusdirektiivi takaa suojan siteerauksille, kritiikille, arvosteluille, karikatyyreille, parodialle ja pastisseille. Meemit ja giffit lasketaan näiden joukkoon. Uutisartikkeleihin vievät linkit, joiden yhteydessä on ”yksittäisiä sanoja tai lyhyitä otteita” ovat vapaasti jaettavissa nykyisinkin. Tämä tarkoittaa sitä, että vähän tekstiä näyttävä Facebookin uutistenjakonäkymä saa jatkaa nykyisessä muodossaan. Toimittajille maksetaan osuus kustantajalle tulevista digitaalisista tekijänoikeuskorvauksista. Voittoa tuottamattomien tai avoimen lähdekoodin palveluiden ei tarvitse maksaa korvauksia. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät esimerkiksi Wikipedia tai nykyisin Microsoftin omistama GitHub joudu maksumiehiksi. Start-up-yhtiöille asetettavat velvollisuudet tekijänoikeuskorvausten suhteen ovat kevyempiä kun suurilla yhtiöillä. Sisältöä tuottavilla ihmisillä on mahdollisuus saada lisäkorvauksia työstään jälkikäteen, jos alkuperäinen korvaus on kohtuuttoman pieni materiaalin jakelijan siitä saamaan hyötyyn verrattuna.