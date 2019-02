Digitoday

Onko sinulla tämä laite? Google neuvoo vaihtamaan salasanan – taustalla vakoilua ja kiusaamista

Google on lähettänyt Nest-turvakameroiden omistajille viestin, jossa se kehottaa vaihtamaan laitteiden salasanat ja ottamaan käyttöön kaksivaiheisen tunnistautumisen, kertoo muun muassa verkkolehti The Verge. Syyksi Google kertoo ongelmat, joita ihmisillä on ollut laitteidensa kanssa.Haku- ja mainosjätti Google osti alun perin älykkäällä termostaatilla markkinoille tulleen Nestin vuonna 2014. Vuonna 2017 Nest laajensi Suomen markkinoille nettiin kytkettävien palovaroittimien ja turvakameroiden kanssa.Google ei viestissään mainitse, mistä ongelmista tarkalleen on kyse. Yksi ongelmatapauksista saattaa olla kalifornialaisperheen kauhunhetki, kun Nest-kameran kaiuttimesta alkoi kuulua kovaääninen varoitus ydinohjushyökkäyksestä Yhdysvaltoihin.Nettiin kytkettäviä valvontakameroita on voitu käyttää pilailun lisäksi myös kodin vakoiluun, kun ulkopuolinen on onnistunut murtautumaan järjestelmään.Googlen mukaan Nest-laitteiden tietoturvaa ei ole murrettu. Käyttäjät saattavat olla silti vaarassa, jos heidän Nest-palveluissa käyttämänsä sähköpostiosoite ja salasana ovat vapaasti saatavilla netissä. Näin voi käydä erityisesti niille, jotka ovat käyttäneet Nestiin kirjautuessaan samoja tunnuksia kuin jossain muussa palvelussa, josta tunnukset ovat vuotaneet julki esimerkiksi tietomurron takia.Google neuvoo käyttäjiä käyttämään verkkopalveluissa ainutkertaisia ja monimutkaisia salasanoja sekä huolehtimaan myös kodin reitittimien tietoturvasta.