WhatsApp saa pian hyödyllisen toiminnon: Näin voit saada sen käyttöön





WhatsApp-sovelluksen esiversioita Applen mobiililaitteilla testaavat ovat saaneet sovelluksiinsa turvallisuutta lisäävän päivityksen. Beta-testaajat voivat jatkossa käyttää laitemallista riippuen sormenjälki- tai kasvontunnistusta. Toiminto on todennäköisesti tulossa lähiaikoina käyttöön myös muille WhatsAppin käyttäjille.Lukitus ei estä kuitenkaan vastaamasta WhatsApp-viesteihin tai -puheluihin suoraan sovelluksen puhelimen näyttämistä ilmoituksista, jos ne on puhelimen asetuksissa sallittu. Uusi tunnistusmenetelmä voi kuitenkin entistä tehokkaammin estää sivullisia urkkimasta puhelimen WhatsApp-viestejä.WhatsApp jakoi sovelluksen beta-testausohjelmaan kuuluville viikonloppuna päivityksen versioon 2.19.20, jonka yhteydessä Applen App Storessa kerrotaan: ”Voit nyt lukitaWhatsAppin FadeID:llä tai TouchID:llä.”WhatsAppin beta-testaajiksi haluavien iPhone-käyttäjien on ensin ladattava puhelimeensa Testflight-niminen sovellus Applen sovelluskaupasta. Tämän jälkeen on haettava erikseen mukaan WhatsAppin beta-testausohjelmaan.WhatsAppin kasvontunnistus toimii luonnollisesti FaceID-kasvontunnistuksella varustetuissa iPhone X -, Xs- ja Xr-malleissa. Niitä aiemmissa iPhone-laitteissa voi ottaa käyttöön TouchID-sormenjälkitunnistuksen.Toisin kuin sovelluksen AppStoressa olevassa esittelytekstissä kerrotaan, ominaisuus ei löydy sovelluksen asetukista kohdasta ”Yksityisyys”, vaan Tili ->Tietosuoja->Näytön lukitus.Tämän jälkeen käyttäjä voi valita, kuinka nopeasti käytön jälkeen tunnistus menee päälle. Kun tunnistus on päällä, sovellus vaatii ensin esimerkiksi sormenjälkilukituksen avaamista.