Rätinää radiossa, raitoja televisiossa – Tukes löysi syyn sähkölaitteiden häiriöihin: kaksi laitetta myyntikieltoon

Digitoday

Rätinää radiossa, raitoja televisiossa – Tukes löysi syyn sähkölaitteiden häiriöihin: kaksi laitetta myyntikie

Tukesin selvitys datasähköä tarjoavista laitteista on lohduton. Yksikään testatuista tuotteista ei täyttänyt vaatimuksia.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy