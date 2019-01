Digitoday

Joka viides suomalainen joutunut tietojen­kalastelun kohteeksi

Huijaajat vaanivat suomalaisia ja tämän myös moni on saanut havaita.

Joka viides suomalainen on joutunut tietojenkalastelun kohteeksi, käy ilmi Nordean teettämästä kyselytutkimuksesta.Heitä oli yritetty huijata antamaan esimerkiksi pankkitunnuksia, korttitietoja tai tekemään perusteettomia maksuja.Tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat kuitenkin valveutuneita tietojenkalastelun suhteen. Suurin osa vastanneista on mielestään saanut tarpeeksi tietoa siitä, miten suojautua huijareita vastaan. Tietoa saadaan eniten tiedotusvälineistä ja omalta pankilta.Tutkimuksen mukaan nuoret saavat vanhempia enemmän tietoa huijauksiin varautumisesta sosiaalisesta mediasta. Tutkimuksesta kävi myös muun muassa ilmi, että nuorilla on vanhempia ikäryhmiä useammin sama salasana useammassa palvelussa.Tutkimuksen toteutti YouGov syyskuussa, ja siihen osallistui yli tuhat suomalaista.