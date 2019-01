Digitoday

Ahdistelijat löytävät uhreja Snapchatistä – muutama suojakeino voi auttaa



Yksityisyysasetukset kuntoon

Snapchat-viestejä voi tallentaa

Suosittu Snapchat-puhelinsovellus on noussut erityisesti esiin viime aikojen alaikäisiin kohdistuneiden seksuaalirikosten yhteydessä. Useat aikuiset miehet ovat käyttäneet palvelua tutustuakseen nuoriin ja myöhemmin houkutellakseen heitä tapaamisiin.Snapchatin tekee ahdistelijoille otolliseksi välineeksi se, etteivät viestit jää muistiin. Keskusteluissa lähetetyt viestit oletuksena tuhoutuvat pian lukemisen jälkeen, joten viestien vastaanottajalle ei välttämättä jää todisteita ahdistelijasta.Väärän nimen käyttö on Snapchatissä helppoa, sillä palvelu ei juuri varmista liittyjän henkilöllisyyttä tai oikeaa ikää. Sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron käyttäjä joutuu kuitenkin antamaan.Sinänsä Snapchat tarjoaa käyttäjälle työkalut, joilla yksityisyyttään pystyy suojaamaan. Asetuksissa löytyy Kuka voi -väliotsikko , jonka alta voi rajoittaa kuka käyttäjään voi ottaa yhteyttä ja nähdä päivityksiä. Kaiken lisäksi asetukset ovat oletuksena melko tiukat, eli yhteydenotot on rajoitettu vain kavereihin, mutta yhteydenotot voi myös avata kaikille.Kavereita sovellus pystyy ehdottamaan, jos sille antaa oikeuden päästä puhelimen yhteystietoihin. Kavereita voi myös lisätä esimerkiksi, jos tuntee toisen käyttäjänimen.Kuka voi -kohdasta löytyy myös asetus Näytä minut ehdotuksissa, joka on oletuksena auki, mutta kannattaa ehkä kääntää pois päältä. Jos asetus on auki, niin käyttäjän tili saattaa näkyä kaveriehdotuksena myös kaverien kavereille, eli laajemmalle käyttäjäkunnalle, jota ei voi hallita.Palveluun kuuluu myös yksityisyyden kannalta huolestuttava Snap-kartta, joka voi näyttää käyttäjän sijainnin kartalla todella tarkkaan. Paikannus on kuitenkin oletuksena pois päältä. Lisäksi oman sijainnin voi piilottaa muilta niin sanotulla Haamutila-asetuksella, joka on oletuksena pois päältä. Jos haamutilan ottaa pois päältä, niin oman sijaintinsa näkymisen voi kuitenkin rajata kaikkiin kaveriksi hyväksymiinsä, tai tiukimmillaan vain tiettyihin henkilöihin.Periaatteessa palvelussa voi siis viestitellä vain kaverien kesken. Käytännössä viestittely onnistuu myös tuntemattomien kanssa.Osa Snapchatin viehätystä ovat julkiset tarinat, ja monet julkkikset käyttävätkin palvelua yhtenä fanikanavanaan. Tarinan katsojat voivat aloittaa viestittelyn julkaisijan kanssa. Myös monet nuoret julkaisevat päivityksiään kaikille.Monet myös julkaisevat snapchat-käyttäjänimen muiden yhteisöpalveluiden profiileissa tai verkkokeskusteluissa.Netistä löytyy esimerkiksi julkisia keskustelupalstoja, joissa joku saattaa esimerkiksi kysellä seuraa Snapchat-keskusteluun, ja useat vastaavat näihin kyselyihin kertomalla omat tunnuksensa. On mahdotonta sanoa, onko kyselijän ikä todellakin esimerkiksi 14-vuotta, vaikka tämä niin väittää. Jos keskustelu on julkinen, myös kaikki keskustelussa kerrotut Snapchat-tunnukset ovat käytännössä julkisia kaikille etsijöille.Vaikka Snapchat oletuksena tuhoaa viestit, epäilyttäviä viestejä voi ja kannattaa tallentaa. Puhelimilla voi ottaa viesteistä ruutukaappauksia, tosin palvelu näyttää vastaanottajalle siitä tiedon.Jos käsillä on kamera tai toinen puhelin, voi viestistä ottaa kuvan sillä. Lisäksi iPhone-puhelimista löytyy toiminto, jolla kaiken ruudulla näkyvän voi tallentaa videona. Vastaavia sovelluksia löytyy myös Android-puhelimille.