Digitoday

Eikö paikkalipun ostaminen junaan onnistu? Näillä ohjeilla saat haluamasi paikan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

VR:n verkkokaupasta ei ole mahdollista ostaa lippuja tietyille istumapaikoille yleisimmillä verkkoselaimilla. Tämä johtuu siitä, että VR käyttää verkkokaupassaan turvatonta Flash-tekniikkaa, jota verkkoselaimet eivät enää näytä.Vaikka verkkokauppa antaa tiettyjä valintoja (lemmikkipaikka, vastakkaiset paikat), tietyn istumapaikan valinta ei onnistu. Leikkivaunuun päätyminen saattaa olla ikävä yllätys lapsivapaata viikonloppua viettäville vanhemmille.On olemassa tapa kiertää esto selaimen asetuksia muuttamalla. Tässä videossa näytämme, miten otat Flashin rajoitetusti käyttöön sivustokohtaisesti Chromessa ja Firefoxissa. Tekniikkaa ei missään nimessä kannata hyväksyä kaikille verkkosivuille eikä ottaa pysyvästi käyttöön..Chromessa Flash-toistin on sisäänrakennettu. Firefoxissa näin ei ole. Jos selaimessasi ei ole Flashia, emme suosittele sitä asentamaankaan.Samat neuvot pätevät myös muihin verkkosivustoihin, joilla Flash on otettava tilapäisesti käyttöön.Monilla selaimen asetukset ovat sillä tolalla, että Flash-liitännäinen toimii – viimeistään muutaman ”oletko varma?” -kysymyksen jälkeen. Jos tilanne on tämä, sinun ei tarvitse muuttaa koneesi asetuksia.