Pyhäinhäväistys vai jotain ihan muuta? Sonylta erikoinen levysoitin

Sony on julkaissut CES-messuilla Las Vegasissa langattoman vinyylilevysoittimen. PS-LX310BT-levysoittimella musiikkia voi toistaa langattomasti bluetooth-laitteisiin tai perinteiseen tapaan kaapelilla stereoihin kytkien.Soitin on hihnakäyttöinen ja täysautomaattinen, eli äänivarsi laskeutuu levylle napinpainalluksella ja palautuu alkuasentoon toiston päätyttyä.Tarjolla on erillinen vahvistusasetuskytkin, jonka tarkoitus on taata yhteensopivuus erilaisiin toistojärjestelmiin. Tarjolla on phono- ja linjalähdöt rca-liittimiin. Usb-liitäntää ei ole.Pyörimisnopeudet ovat klassiset 33½ sekä 45 rpm. Raskaan sarjan hifisteihin laite tuskin silti vetoaa, sillä äänirasia ei ole vaihdettava. Tästä kielii myös hinta. Suomen-hintaa ei ole ilmoitettu, mutta Britannian-hinnaksi on kerrottu 200 puntaa (noin 220 euroa). Laitetta aletaan myydä maaliskuussa.Sonyn lienee tarkoitus ratsastaa pirteästi voivalla vinyylilevytrendillä. Monille analogisen äänentoiston ystäville digitaalisen ja analogisen sekoittaminen on kuitenkin ylittämätön kuilu. Siksi soitin tuskin löytää jalansijaa vakavimpien alan harrastajien keskuudessa.