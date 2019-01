Digitoday

Ikealta erikoiset rullaverhot: Avautuvat ja sulkeutuvat kännykällä

Huonekalujätti Ikea tuo myyntiin älyrullaverhot. Ruotsalaisyritys on tuonut kodin älylaitetuoteperhe Trådfrin kanssa yhteensopivat verhot jo myyntiin Saksassa. Yhtiön viestintä vahvistaa, että verhot saapuvat Suomeen helmikuussa.Koukku Fyrtur- ja Kadrijl-nimisissä rullaverhoissa on siinä, että ne ovat kauko-ohjattavia. Tämä tapahtuu joko kauko-ohjaimella tai mobiilisovelluksella.Itse verhomalleja erottaa se, että edellinen on huoneen kokonaan pimentävä malli ja jälkimmäinen päästää jonkin verran valoa läpi. Kummassakaan ei ole lainkaan naruja.Jotta paristokäyttöisten verhojen älytoimintoja pääsee hyödyntämään, tarvitaan erikseen myytävä nettireitittimeen yhdistettävä gateway-laite. Verhojen sulkeminen ja avaaminen sekä valaistuksen kanssa koordinoiminen esimerkiksi elokuvatilaa varten onnistuu mobiilisovelluksella. Ikean mukaan ohjelmointia tullaan kehittämään jatkossa lisää.Ikea alkoi rakentaa aktiivisesti älykotiin yhteensopivia laitteita viime vuonna. Tällöin myyntiin tulivat kodin älyvalot, jotka Ilta-Sanomat Digitoday testasi tuoreeltaan. Laitteiden todettiin täyttävän lupauksensa kohtalaisen hyvin, mutta Ikean toimittama tekninen dokumentaatio jätti paljon arvailun varaan.Kodinkoneet verkottuvat kovaa vauhtia, mutta alalla on toistaiseksi standardeja melko vähän. Suurimmat laitevalmistajat ovat esitelleet omia ratkaisujaan, mutta paljon on yhä auki.