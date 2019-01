Digitoday

Kaksi posketonta töllöä – tähänkö suuntaan televisiot menevät?









Suuret televisiovalmistajat ovat esitelleet uusia mallejaan Las Vegasissa järjestettävillä CES-messuilla. Sekä Samsung että LG ovat tuomassa markkinoille aivan uudenlaisia televisioita.LG esitteli Signature OLED TV R (65R9) -laitteen, jonka valmistaja sanoo olevan maailman ensimmäinen kokoon rullattava televisio. Wallpaper TV (tapettitelevisio) -nimellä tunnetun tekniikan ajatus on siinä, että kuvaruudun voi rullata pois näkyvistä sen ollessa tarpeeton.Laitetta voi käyttää kolmessa eri toimintatilassa. Full View -näkymässä 65 tuuman ruutu on käytössä kokonaisuudessaan ja Line View -tilassa ruutu jätetään osittain näkyviin, jolloin siitä voi ohjailla esimerkiksi kello- ja musiikkisovelluksia. Zero View -tilassa ruutu on piilossa, mutta laitteella voi toistaa yhä esimerkiksi musiikkia.Laitteen hintaa ei ole vielä julkistettu. Uusi tekniikka on kuitenkin televisioissa kallista, ja hintalappu saattaa olla alkuvaiheessa jopa viisinumeroinen.Samsung puolestaan julkaisi peräti 98-tuumaisen qled-näytön. Laite tukee 33 miljoonan kuvapisteen 8K-näyttötarkkuutta ja osaa skaalata pienempitarkkuuksista kuvaa korkeammalle tarkkuudelle. Tämä koskee niin katselupalveluista saatavia kuin käyttäjän omia sisältöjä.Lisäksi Samsung esitteli uuden tekniikan, josta se käyttää nimeä Micro LED. Kyse on modulaarisesta itsevalaisevasta näyttötekniikasta, jonka valmistaja sanoo mahdollistavan laajat ja poikkeuksellisella kuvasuhteella varustetut näytöt. Tekniikka auttaa myös näyttötarkkuuksien muuntelussa sekä television reunoista eroon pääsemisessä.Tämän lisäksi Samsung tuo laitteisiinsa suoran tuen Applen iTunes-sisällöille. IS Digitoday kertoi asiasta eilen.