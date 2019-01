Digitoday

Insurgency: Sandstorm on nettiräiskintä parhaasta päästä – muttei sovi pullamössöpelaajille





Alun perin peliyhteisön työn pohjalta syntyneen Insurgency-pelisarjan tuorein tulokas, amerikkalaisen New World Interactiven kehittämä ensimmäisen persoonan taktinen ammuskelupeli Insurgency: Sandstorm on odotettua jatkoa neljä vuotta sitten ilmestyneelle sarjan edelliselle pelille.Luvassa monenlaisia pieniä parannuksia, uutuuksia ja uudistuksia, mutta pelin perusajatus säilyy yksinkertaisena: kapinalliset ja turvallisuusjoukot taistelevat toisiaan vastaan muutamassa erilaisessa pelimuodossa.Tällä hetkellä niistä suosituin on Push, jossa toinen osapuoli puolustaa kohdetta ja toinen yrittää sitä vallata.Mikäli tämä onnistuu, hyökkäävä joukkue saa käyttöönsä lisäelämiä ja puolustaja vetäytyy uuteen asemaan. Tätä jatketaan niin kauan kunnes kaikki asemat on vallattu tai jommalta kummalta osapuolelta loppuvat pelaajat kesken.Varsinaista juonta tai tarinamoodia Insurgencyssä ei ole, vaan peli perustuu täysin muita pelaajia ja tietokoneen ohjaamia botteja vastaan rymistelyyn. Koska peli on ilmestynyt vasta hiljattain, sitä vaivaa muutama lastentauti.Yksi on se, ettei palvelimia ole toistaiseksi tarjolla kuin kourallinen ja niillä on pelaajia melko vähän. Kokeiluhetkellä yhtäaikaisia pelaajia oli noin 3800.Myös kenttiä on vielä vähänlaisesti, mutta ne ovat vivahteikkaita ja pitkälle mietittyjä. Grafiikaltaan peli on mainio.Kartat eivät ole Far Cry 5:n veroista silmäkarkkia, mutta kiivaiden tulitaistelujen tiimellyksessä ei arkkitehtuuria juuri ehtisikään ihailla. Yksityiskohtiin on silti kiinnitetty huomiota, mikä käy ilmi rakennusten sisätiloja tutkiessa sekä seiniin ja muureihin piirrettyjen graffitien ohi juostessa. Ympäristöt näyttävät siltä, miltä niiden konfliktialueella uskoisi näyttävän.Taistelu on raakaa ja suhteellisen realistista. Yksi sopivasti osunut luoti tai kranaatinsirpale lopettaa matkan kuin seinään.Tästä syystä taktiikan merkitys korostuu ja taktisuutensa vuoksi Insurgency on parhaimmillaan kuuloke-mikrofoniyhdistelmin varustetulla kaveriporukalla pelattuna. Pelillä on myös potentiaalia esports-lajiksi.Reikä päässä eteenpäin juokseminen ei kannata, vaan suojasta suojaan eteneminen – mieluusti tarkk’ampujan tai konekiväärimiehen suojaavan tulen alla tai savukranaattien turvin – tuottaa parhaten halutun lopputuloksen. Karttojen tunteminen ja pullonkaulojen haltuunotto mahdollistaa useampien vastustajien niittaamisen kerralla.Paras fiilis tulee siitä, kun huomaa konekiväärin rautatähtäimen takaa vihollislauman ylittävän avointa maastonkohtaa ja painaa liipaisinta. Realismia lisää myös se, että pelaajalla ei ole käytössään esimerkiksi pikkukarttaa eikä lippaissa jäljellä olevien panosten määrää kerrota missään.Myös pelihahmot ovat saaneen uskottavuuspäivityksen. Aiemmin turvallisuusjoukot näyttivät geneerisiltä yhdysvaltain merijalkaväen sotilailta ja kapinalliset huiveihin pukeutuneilta Lähi-idän hurjilta, mutta nyt mukana on monenlaisia vivahteita.Turvallisuusjoukot voivat esimerkiksi näyttää myös paikallisilta – sellaisilta, joiden kouluttamiseen esimerkiksi Suomi on osallistunut osana rauhanturvaamista Afganistanissa. Oman hahmonsa ulkonäköä voi tuunata monella tavalla.Osapuolten riveissä taistelee myös päänsä huiveilla peittäneitä naisia ja kierroksen alussa tunnelmaa luodaan hahmojen äänekkäillä arabiankielisillä jalla jalla -huudoilla, joka on suurin piirtein vastine englannin let’s go -huudahduksille.Pinnallisten seikkojen lisäksi osapuolia erottaa useimmissa pelitiloissa lähinnä aseistus: siinä missä kapinallisten käytössä on etupäässä Neuvostoliiton peruja oleva pyssykavalkadi, turvallisuusjoukot nojaavat länsimaiseen ja etenkin yhdysvaltalaiseen aseteollisuuteen.Hyvä puoli on se, että peleihin voi liittyä helposti vaikka vain kymmeneksi minuutiksi ja poistua yhtä kätevästi. Hahmoluokkaa ja aseistusta pystyy vaihtamaan ottelun tuoksinassa niin monta kertaa kuin haluaa. Tarjolla on tavallisen kiväärimiehen lisäksi muun muassa tarkk’ampujaa ja sinkoa.Uutena valittavana ovat muun muassa commander- ja observer-hahmoluokat. Tarkkailijan avulla komentaja voi tilata taistelukentälle esimerkiksi ilmaiskuja – jopa kansainvälisten sopimusten vastaisia kaasuhyökkäyksiä. Niiden varalta pelaaja voi pakata mukaansa kaasunaamarin. Lisäksi pelissä nähdään helikoptereita ja räjähtäviä droneja.Insurgency: Sandstorm ilmestyi 12. joulukuuta ja se on saatavilla Windowsille, Linuxille, macOS:lle sekä PlayStation 4 ja Xbox One:lle.