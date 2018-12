Digitoday

Varmista yksi asia PS4:ssä – muuten voi harmittaa vietävästi

Varmaan varmuuskopioit tietokoneesi säännöllisesti, ja älypuhelimesi valokuvat menevät suoraan pilvipalveluun turvaan. Mutta entä television alla nököttävä Playstation 4? Pelitallennukset on ikävä menettää vaikkapa laitteen hajotessa. Jokaisen mahdollisen pelin aloittaminen alusta maistuu puulta.Playstation 4 -pelikonsoli ottaa automaattisesti varmuuskopiot pilveen pelitallennuksista vain, jos maksat Playstation Plus -jäsenyydestä. Muussa tapauksessa sinun pitää ottaa varmuuskopiot itse jollekin ulkoiselle laitteelle.Varmuuskopiointiin tarvitset usb-tallennuslaitteen, kuten muistitikun, joka on alustettu fat32- tai exfat-muotoon. Jos olet joskus alustanut tikun Windowsissa, se on oletuksena oikeassa muodossa. Huomaa, että tikkua ei tarvitse tyhjentää vanhoista tiedoista pelitallennusten kopiointia varten – kunhan tikun tila vain riittää. Alustus poistaa tikulta kaikki mahdolliset vanhat tiedot!Laitteen kytkemisen jälkeen valitse Asetukset PS4:n päävalikosta oikealta ylhäältä ja seuraa polkua Sovelluksen tallennettujen tietojen hallinta > Järjestelmän tallennustilan tallennetut tiedot > Kopioi USB-tallennuslaitteeseen.Pääset nyt valitsemaan pelikohtaisesti, mitkä tiedot varmuuskopioidaan. Helpointa on klikata peliä ja valita siirrettäväksi kaikki tiedot. Paina sitten Kopioi. Ruutuun ilmestyy palkki, joka esittää kopioinnin etenemisen. Tee tämä kaikkien haluamiesi pelien kohdalla. Lopuksi voit irrottaa usb-laitteen konsolista.Jos haluat palauttaa tallennuksia usb-muistista, valitse Sovelluksen tallennettujen tietojen hallinta -valikossa USB-tallennuslaitteeseen tallennetut tiedot. Voit valita palautettavat pelitilanteet pelikohtaisesti.Muista ottaa varmuuskopiot säännöllisesti, jotta et joudu palaamaan liiaksi taaksepäin peleissäsi. Jos konsolissa on useampia käyttäjäprofiileja, tallennukset ovat profiilikohtaisia. Eli jos vaikka isoveljen pelitilanteet olisivatkin tallessa, se ei paljoa lohduta pikkuveljeä, jonka tililtä tiedot jäivät kopioimatta.Usb-kopiointi kannattaa tehdä ylimääräisenä varmistuksena, vaikka olisit Plus-tilaaja – esimerkiksi sen varalta, että jonain päivänä et ole, mutta haluat jatkaa pelejäsi edes suurin piirtein siitä mihin jäit.