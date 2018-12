Digitoday

Tuttu tilanne: Paljon välilehtiä auki selaimessa ja kone hidastuu – toimi näin

Selaimissa on nopeat konstit jokaisen auki olevan verkkosivun säilömiseksi yhtä aikaa myöhempää käyttöä varten.

Chrome





Firefox





Edge









Selain kuin selain tuppaa täyttymään välilehdistä, joista jokainen näyttää omaa verkkosivuaan. Sivuja ei uskalla sulkea, koska niitä kuitenkin tarvitsee joskus tulevaisuudessa – ehkä.Samaan aikaan useat auki olevat verkkosivut kuormittavat ja jopa hidastavat tietokonetta.Ratkaisu on ottaa kaikki avoimet sivut kerralla talteen, jotta niihin voi palata tarvittaessa. Lue tästä ohjeet Chromeen, Firefoxiin ja Edgeen.Chromessa laita hiiren osoitin minkä tahansa välilehden otsikon päälle ja klikkaa sitä hiiren kakkospainikkeella. Valitse avautuvasta valikosta alimmainen vaihtoehto ”Lisää kaikki välilehdet kirjanmerkkeihin”. Voit myös painaa näppäinyhdistelmää Ctrl + Shift + D tehdäksesi saman. Valitse kansio, jonne haluat tallentaa verkkosivujen osoitteet, ja paina Tallenna.Tallentamasi kirjanmerkit löytyvät oikean yläkulman kolmen pystypisteen takaa kohdasta Kirjanmerkit.Firefoxissa homma hoituu hieman eri tavalla kuin Chromessa. Paina minkä tahansa selainvälilehden otsaketta hiiren kakkosnapilla, ja valitse ensin ”Valitse kaikki välilehdet”. Kun nyt klikkaat otsaketta uudestaan kakkosnapilla, näet uuden vaihtoehdon nimeltä ”Lisää välilehdet kirjanmerkkeihin”. Myös näppäinyhdistelmä Ctrl + Shift + D hoitaa homman. Pääset valitsemaan, mihin kansioon kirjanmerkit tallennetaan. Lopuksi paina Lisää kirjanmerkit.Kirjanmerkit löytyvät Firefoxin oikeasta yläkulmasta kirjariviä muistuttavan kuvakkeen takaa.Microsoft Edgessä avoimet verkkosivut voi siirtää talteen painamalla vasemman yläkulman ikkunakuvaketta, jossa on nuoli vasemmalle. Tämän jälkeen kaikki avoimena olleet sivut löytyvät painamalla kuvakkeen vieressä vasemmalla olevaa toista ikkunanappia.Tämä ei vielä ole tallentanut sivuja kirjanmerkeiksi, tai suosikeiksi, kuten Edge niitä kutsuu. Tämän tehdäksesi ota taltioidut välilehdet esiin vasemmanpuoleisen ikkunakuvakkeen kautta ja paina sitten kolmea vaakapistettä valikon oikeassa yläreunassa. Sieltä valitse Lisää välilehtiä suosikkeihin.Suosikkeihin pääset käsiksi Edgen oikeasta yläkulmasta tähtisymbolia klikkaamalla.Vinkit eivät siis tallenna verkkosivujen sisältöä, ainoastaan sivuille vievät osoitteet. On mahdollista, että verkkosivu näyttää erilaiselta seuraavalla kerralla, kun sille menet.