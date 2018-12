Digitoday

Löytyikö kuusen alta kova paketti? Tee nämä asiat ihan ensimmäisenä

: Nykyään ei ole lainkaan selvää, tuleeko laitteen mukana kunnollista käyttöohjetta. Pieni lappunen pika-aloitusta varten voi hyvinkin löytyä ja sellainen voi eksyä helposti revittyjen lahjapaperien sekaan. Ota kaikki kirjallinen materiaali talteen. Tarvittaessa etsi laitteen tarkalla mallinimellä netistä tietoa ja yleensä löydät näin täyden sähköisen käyttöohjeen. Vain netissä julkaistut ohjeet ovat ympäristölle hyväksi, mutta eivät aina käytön kannalta se helpoin vaihtoehto.: Vaikka uusi puhelin olisi kuinka joulupukin tuoma, jostain olisi syytä löytyä ostoksesta todistava kuitti. Ota siitä myös valokuva. Kuitti voi tulla tarpeeseen esimerkiksi takuuasioita ratkottaessa.: Laitteen mukana voi tulla jos jonkinlaista johtoa tai pieniä muovinkappaleita, kuten usb- tai kuulokesovittimia. Ne kannattaa laittaa yhteen ja samaan paikkaan, jotta ne löytää myös sitten, kun niitä oikeasti tarvitsee.: Säilytä myös alkuperäinen tuotepakkaus mahdollisia palautuksia varten ja varastoi se tilan salliessa myöhempää käyttöä silmällä pitäen. Usein kookkaatkin laatikot voivat olla hyödyllisiä vaikkapa muuttopuuhissa.: Jos sait puhelimen, sen suojaaminen kotelolla on viisautta. Puhelinten lasit vahvistuvat koko ajan, mutta ne ovat edelleen alttiita koville iskuille. Yksi onneton pudotus maahan väärässä asennossa voi tietää näytön tai koko puhelimen vaihtoa.: Usein puhelimen näyttöä suojelee pakkauksesta otettaessa ohut ja verraten huomaamaton muovikalvo. Sen pitäminen paikallaan voi kannattaa siihen asti, kunnes kalvo alkaa irtautua itsekseen. Tällä tavoin näyttöä saa varjeltua naarmuilta vielä hieman lisää. Toinen vaihtoehto on ostaa laitteelle erillinen suojakalvo tai panssarilasi.: Moni arkinenkin laite on nykyään kytköksissä internetiin, mikä on usein osoittautunut huonoksi ideaksi tietoturvan kannalta. Ensikäynnistyksen yhteydessä onkin usein syytä tarkistaa, onko laitteeseen saatavilla uusia ohjelmistopäivityksiä. Turvaudu tässä käyttöohjeeseen.: Joissakin laitteissa, kuten reitittimissä, yksi välttämätön toimenpide on oletussalasanan vaihtaminen. Katso käyttöohjeesta, miten se tehdään. Jos et vaihda salasanaa, on laite altis kaappaukselle ja voi helposti ryhtyä palvelemaan kyberkonnaa sinun sijaasi.: Mieti, kuka lähipiirissäsi osaisi auttaa, jos uuden vekottimen kanssa menevät sormet ristiin. Jos on tiedossa kaveri kenelle kilauttaa, on joulumieli helpompi säilyttää myös pakettien avaamisen jälkeen.