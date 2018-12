Digitoday

Washington pääsyyttäjä haastoi Facebookin oikeuteen

Washingtonin pääsyyttäjä on haastanut Facebookin oikeuteen palvelujen käyttäjien yksityisyydensuojan loukkaamisesta, uutisoi muun muassa New York Times.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Facebookin tietosuojaskandaalit jatkuvat