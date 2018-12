Digitoday

Kommentti: Eikö ihmisten yksityisyydellä ole väliä – mikä Trafissa oikein mättää?

Pelkkään lainmukaisuuteen tuijottaminen pitäisi lopettaa heti .

Näytti siltä, että Trafiin kohdistunut yksityisyyskohu olisi ollut taputeltu, kun viraston pääjohtaja erosi (tai siirtyi toiseen virkaan) ja virkamiehet ottivat viraston sähköiset palvelut syyniin.Eipäs vaan ollutkaan. Nyt nimittäin kävi ilmi, että Trafin palvelut kertovat tietoja ihmisistä, jotka ovat tietojen luovuttamisen kieltäneet.Perusteluna on se, että laki on muuttunut ja Trafin rekisterit yhdistetty, minkä myötä on luotu uusia tiedonluovutuskategorioita. Näistä tehtiin automaattisesti avoimia – eikä tietojensa luovutuksen aiemmin kieltäneiltä ihmisiltä missään vaiheessa kysytty, josko he haluaisivat jatkossakin tietonsa salata.Asiasta tekee vakavan se, että Trafi on osoittanut huomattavaa leväperäisyyttä kahden eri palvelun kanssa. Ensin Trafin kuljettajatietopalvelu jakeli ihmisten syntymäaikoja kovin avokätisesti. Nyt on kyse eri palvelukokonaisuudesta, vahvan tunnistautumisen takana olevista henkilökohtaisista palveluista ja siitä, saako tietojensa luovuttamisen kieltäneiden ihmisten tietoja luovuttaa.Arkijärki sanoisi, että ei saa.Kun kuljettajatietopalvelu poiki kohun, virasto vetosi palvelun lainmukaisuuteen. Pelkkään lainmukaisuuteen tuijottaminen pitäisi lopettaa heti (mutta ei lain noudattamista toki).Ihmiset ovat verkkopalveluita käyttäessään tottuneet EU:ssa sovellettavaan opt in -sääntöön. Se tarkoittaa sitä, että kansalaisten on aktiivisesti hyväksyttävä tietojensa luovuttaminen laittamalla rasti ruutuun verkkolomakkeessa.Viranomaisella oli tietojenluovutusrasti valmiiksi laitettuna, vaikka ihmiset eivät siitä tienneetkään.Vaikka se olisi laillista, se on yleisen oikeudentajun vastaista.Tämä on lainmukaista siksi, että viranomaisilta ei vaadita samaa huolellisuutta kuin yritysmaailmassa. Gdpr-tietosuoja-asetus laittaa yksityiselle sektorille tiukat suitset siitä, miten ihmisten tietoja saa käsitellä.On vaikea sanoa, mistä tämä piittaamattomuus johtuu. Syynä voi olla tietojärjestelmien kehno suunnittelu. Se on kuitenkin epätodennäköistä.Todennäköisempää on se, että tieto on ollut Trafille kauppatavaraa. Virasto on toteuttanut yhteistyökumppaniensa kanssa monenlaisia maksullisia kyselypalveluita vuosien aikana.Jos ihmisten tietoihin suhtaudutaan bisneksenä, joutuvat kansalaiset vaaravyöhykkeeseen. Kyse on ihmisten yksityisten tietojen sijaan kauppatavarasta. Siitä voi seurata asenneongelma. Tästäkö on kyse?Maailmalla on ihmisten yksityisyyden unohtamisesta monia varoittavia esimerkkejä. Niistä vähäisin ei ole Facebook, joka on pettänyt käyttäjiensä luottamuksen kerta toisensa jälkeen. Ihmisten henkilökohtaisten tietojen väärinkäytölle ei tunnu löytyvän rajaa.Mutta näinhän ei voi käydä Suomessa. Eikä etenkään valtion virastossa. Eihän?