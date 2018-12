Digitoday

Miljoonien Facebook-käyttäjien yksityiset kuvat saattoivat vuotaa ulkopuolisille tahoille

Facebookin mukaan palvelussa syyskuussa 12 päivän ajan esiintynyt vika on korjattu. Yhtiö aikoo varoittaa niitä käyttäjiä, joiden kuvat saattoivat vuotaa ulkopuolisille sovellusten kehittäjille.

”Mitkään yritykset eivät riitä, jos tämänkaltaisia tarinoita ilmestyy jatkossakin”

