Digitoday

Facebookiin ilmestyi uusi valikko – ei sisällä välttämättä hyviä uutisia sinulle





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Facebook toi suomalaisillekin toiminnon, joka auttaa hahmottamaan miten paljon aikaa somejätin parissa kuluu. Aikasi Facebookissa -valikosta näkee Facebookissa kulutetun ajan.Löydät valikon painamalla puhelimen Facebook-sovelluksessa oikean yläkulmavalikon kolmea vaakaviivaa ja valitse alempaa Asetukset ja yksityisyys > Aikasi Facebookissa. Saat esiin palkit, jotka kuvaavat, kuinka pitkään olet palvelussa viihtynyt viimeisen viikon aikana.Graafi on laitekohtainen, joten se ei sisällä esimerkiksi Facebookin käyttöä tietokoneen selaimen kautta. Toiminto on muutenkin erittäin rajoitettu, koska se ei kerro pidempiaikaista käyttöä tai erottele, mihin kaikkeen Facebook-aika on kulunut.Samalla sivulla on muitakin toimintoja, joista yksi on nimeltään Aseta päivittäinen muistutus. Tällä voit asettaa itsellesi päivittäisen aikarajan, jonka ylittämisestä Facebook lähettää muistutuksen. Huomautuksen saaminen ei kuitenkaan estä Facebookin käyttöä.Ei ole tietoa, onko Facebook tuonut valikon jouduttuaan mittavan kritiikin kohteeksi. Yhtiö on kuluneen vuoden aikana kulkenut skandaalista toiseen.Työkalusta saattaa olla hyötyä, jos haluat rajoittaa palvelussa kuluttamaasi aikaa. Työkalun avulla on helppo seurata, miten siinä onnistut.