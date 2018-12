Digitoday

Trafi ei tiedä, miten sen palvelua käytetään – ”Lain mukaan tätä velvollisuutta ei ole”

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi oli tietoinen kuljettajatietopalvelunsa leväperäisestä tietojenjakelusta. Palvelun avulla on ollut mahdollista selvittää ihmisten syntymäajat, kun tämän nimi ja asuinkunta on tiedossa.Ilta-Sanomat kertoi tänään, että palvelua voi käyttää koko henkilötunnuksen selvittämiseen. Tamperelainen Antti Ahola https://www.is.fi/haku/?query=antti+ahola varoitti asiasta Trafia jo elokuun alussa.Trafin tietojohtaja Juha Kenraali https://www.is.fi/haku/?query=juha+kenraali sanoo, että yksittäisten kansalaisten tekemät huomiot arvioidaan tapauskohtaisesti. Nyt palvelun sulkemiseen on syynä kuitenkin siitä noussut julkisuus.– Palautetta on tullut paljon, ja siihen on reagoitu. Tilannetta on arvioitu uudestaan ja päätettiin, että katsotaan tämä perin pohjin uudelleen, Kenraali sanoo.– Olemme olleet sitä mieltä, että lainmukaisesta palvelusta on kysymys. Aina yksittäiset kansalaiset ja kysyjät voivat olla eri mieltä. Mutta halusimme vielä asian varmistaa, Kenraali jatkaa.

Kun asia tuotiin Trafille tiedoksi jo elokuussa, tutkittiinko sitä tuolloin?

– Kyllä näissä pohdinta tehdään ja asioita tulkitaan. Mutta kuten sanottu, tämä voimakkuus, jolla palautetta saatiin, johti siihen, että varmistetaan nyt vielä, mikä tässä on tilanne.– Yksittäiset palautteet eivät aina nouse. Vaikka niitä arvioidaankin, niitä ei välttämättä nähdä ongelmalliseksi. Mutta se ei tarkoita, etteikö asiaan voida palata, jos siltä myöhemmin näyttää.

Tapahtuiko siinä virhe, ettei elokuiseen palautteeseen reagoitu?

Ei tietoja siitä, onko hakuja tehty

– Kyllähän me reagoimme nyt. Kuinka nopeasti olisi pitänyt reagoida siihen? Nämähän ovat samaa palautetta. Nyt kun tämä kärjistyi tai volyymit kasvoivat tällaiseksi, tämä oli syytä nostaa uudestaan tapetille.– Toki siihen on reagoitu ja sitä on tarkasteltu ja todettu siinä vaiheessa, että ei ehkä ole syytä [toimia]. Nyt halutaan tehdä se vielä kerran uudelleen, ja jos on syytä, niin muutetaan. Vaikea sanoa mikä on virhe ja mikä ei ole virhe, mutta nyt toimitaan ja yritetään reagoida. Palvelu on ollut käytössä puolisen vuotta, joten se on suhteellisen uusi.Uudelleenarviointiprosessissa asiantuntijat ja johto arvioivat, tulisiko palvelussa voida selvittää ihmisten ikä. Samalla palvelun toiminta arvioidaan perinpohjaisemmin myös muiden sen ominaisuuksien kannalta. Palvelun toimittaminen jatkuu tulevaisuudessakin, mutta toimitettavia tietoja arvioidaan.– Korostan vielä, että palvelu on arvioitu lainmukaiseksi käyttöönotettaessa, Kenraali sanoo.Ohjelmointiyrittäjä Antti Aholan https://www.is.fi/haku/?query=antti+aholan havainnon mukaan tekemällä samaan henkilöön kohdistuvia toistuvia hakuja, voidaan tämän henkilötunnuksen loppuosa selvittää. Onko Trafilla tiedossa, onko tällaisia hakuja tehty?– Ei ole tietoa, että tällaista tietoa olisi ongittu tai sitä olisi käytetty väärinkään. Tähän liittyen ei ole tullu ilmi ongelmaa, Kenraali vastaa.

Teillä on lokitiedostot, joista nämä voi tarkistaa?

– Julkisessa palvelussa emme tiedä, kuka ja mistä kyselyjä tehdään. Nämä ovat lain mukaan julkista tietoa. Emme seuraa niitä, jotka sitä tekevät. Lokitiedostoistamme saattaa löytyä, paljonko kyselyitä on tehty. Saamme ehkä teknisesti tiedot, mutta meillä laki ei velvoita meitä tekemään lokipalveluita tältä osin, eli sitä ei palvelussa ole, Kenraali sanoo.– Emme halua seurata, kuka tietoja käyttää. Ja se on varmasti pääosin asianmukaista, siitä me lähdemme. Sellaista liikennettä ei ole havaittu, että tällaista kalastelua olisi.

Teillä ei siis ole mahdollisuutta nähdä, onko johonkin ihmiseen kohdistunut poikkeuksellinen määrä hakuja?

– Meillä on mahdollisuus saada tieto teknisesti, mutta emme järjestelmällisesti tuota tätä tietoa automaattisesti. Mutta lain mukaan tätä tarvetta tai velvollisuutta ei ole. Mutta se, kuka hakuja on tehnyt, sitä tietoa ei ole, Kenraali sanoo.