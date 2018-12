Digitoday

Yli 78% palasi huoltoon – Verkkokauppa.com paljastaa: Nämä olivat vuoden 2018 susituotteet

Asus RP-AC66 Dual-band -WiFi-toistin (palautusprosentti 38,46) COOD-E TV 4K -mediasoitin (38,46 %) One For All SV9480 -aktiivinen DVB-T/T2 -sisäantenni LTE-suodattimella, 48 dB (38,24 %) HQ 150W invertteri, 24V -> 230V + USB-virta (38,10 %) Kingston Valueram 2 GB 1333 MHz Single Rank DDR3, CL9 muistimoduli (29,33 %) Deltaco SlimPort - HDMI-sovitin, 0.2m valkoinen. (28,57 %) Motorola-itkuhälytin MBP8 (28,21 %) Ulefone X -Android-puhelin Dual-SIM, 64 Gt, musta (28,00 %) Adam A7X -aktiivinen 2-tie kaiutin, 1kpl (27,27 %) Roland XLR-RCA -audiokaapeli, 1,5 m (25,81 %)

Fitbit Charge 2 -aktiivisuusranneke, black, L (huoltoprosentti 78,13) Milla & Måns SoHo -yhdistelmävaunut, musta (66,04 %) Philips HR1887/80 Viva Collection -mehupuristin (55,17 %) Caterpillar CAT S60 -Android-puhelin Dual-SIM, 32 Gt, musta (50,00 %) Bose QuietControl 30 -Bluetooth vastamelunappikuulokkeet, musta (40,71 %) Skullcandy Method Wireless -Bluetooth nappikuulokkeet urheiluun, Navy Blue (40,54 %) Sennheiser CX 5.00I -nappikuulokkeet, valkoiset (38,10 %) Sennheiser Momentum In-Ear iPhone -tulppakuulokkeet (37,84 %) KitchenAid Artisan 5KSB5553EOBO-tehosekoitin, musta (32,00 %) JBL E65BTNC -Bluetooth-vastamelukuulokkeet, sininen (32,00 %)