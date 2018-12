Poika salakuvasi tyttöä seksin aikana, jakoi videon Snapchatissa – halventavalla teolla oli pitkät ja rankat seuraukset

Digitoday

Teko aiheutti tytölle ahdistusta, ja häntä hyljeksittiin

Sakkotuomiot ja tuhansien eurojen korvaukset

Teinipoikien joukko on saanut tuomion salaa kuvatun seksivideon levittelystä viestisovellus Snapchatissa. Yksi pojista salakuvasi tyttöä seksin aikana ja lähetti videon eteenpäin. Kaksi muuta poikaa tallensi videon puhelimeensa ja levitti sitä eteenpäin, todetaan Tuusulan käräjäoikeuden tuomiossa.Oikeuden mukaan video ja siitä otetut ruutukaappaukset levisivät usealle kymmenelle ihmiselle. Oikeus katsoi, että poikien olisi pitänyt tietää, että videon ja kuvan levittäminen loukkaa tyttöä.– Vaikka vastaajilla ei siten olisikaan ollut nimenomaista loukkaamistarkoitusta, heidän on täytynyt tietää, että asianomistajan halventaminen on heidän toimintansa varma tai vähintään varsin todennäköinen seuraus, tuomiossa todetaan.Pojat sekä uhri olivat tapahtumahetkellä 15-vuotiaita.Oikeuden mukaan teosta aiheutui tytölle erittäin suurta kärsimystä. Hänen mukaansa koulussa häntä oli alettu syrjiä ja hänet oli jätetty yksin.– Jo viikonlopun aikana hänelle oli alkanut tulla kommentteja ja ivailua kuvan tai videon nähneiltä, ja tätä oli jatkunut koko kevään. (...) Ahdistus oli aiheuttanut fyysisiäkin oireita, ja hän oli välillä joutunut lähtemään tunneilta kesken pois, tuomiossa todetaan.Tytön mukaan hänelle ivailtiin myös hänen työpaikallaan, missä hän työskenteli asiakaspalvelutehtävissä.Videon kuvannut ja lähettänyt nyt 16-vuotias poika tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä salakatselusta ja kunnianloukkauksesta 70 päiväsakkoon, mistä maksettavaa tuli 420 euroa. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan uhrille kärsimyskorvauksia yli 5 600 euroa.Kuvan vastaanottaneet kaksi 17-vuotiasta poikaa tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä kunnianloukkauksesta. Heidät tuomittiin 30 päiväsakkoon, mistä maksettavaa kummallekin tulee 180 euroa. Lisäksi kumpikin joutuu maksamaan uhrille kärsimyksestä yli 2 800 euroa.Kolmikko määrättiin maksamaan myös uhrin oikeudenkäyntikuluja, yhteensä yli 4 600 euroa.