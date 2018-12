Digitoday

Arvostelu: The Farming Simulator 19 on maatilafanaatikon keskinkertainen päiväuni

Moni tuntee vuosittain uudet versiot saavat jääkiekkopeli NHL:n ja jalkapallopeli Fifan, mutta vuosipäivityksiä tapahtuu muissakin genreissä.Marraskuun 20. päivänä julkaistu The Farming Simulator 19 (pc, Mac, PS4, Xbox One) on esimerkki tällaisesta tuoreesta päivityksestä, jossa perusasiat pysyvät samana, mutta pikkuasiat muuttuvat. Saksalainen Giants Software on pyörittänyt pelisarjaa jo lähes vuosikymmenen ajan.Farming Simulatorissa pelaaja pääsee rakentamaan näköisensä maatilan ja työskentelemään sen pelloilla ja palstoilla ensimmäisen persoonan näkökulmasta. Mukana on läjäpäin modernin maailman maatyökaluja traktoreista kylvökoneisiin ja leikkuupuimureihin.Pohjimmiltaan kyse on resurssien – muun muassa rahan, ajan ja käytettävissä olevan peltopinta-alan – käytön tasapainottamisesta, mutta pelin parasta antia on juuri koneiden kirjo. Erilaisia laitteita, niiden merkkejä ja malleja on saatavilla useita kymmeniä erilaisia.Töissä pelkkä oikean koneen löytäminen ei vielä riitä, vaan pelaajan täytyy tietää, milloin mitäkin konetta käytetään. Koneiden osat ja toiminnot on mallinnettu kiitettävällä tarkkuudella.Pelissä voi viljellä maata aina vehnästä puuvillaan. Pelaajan on myös mahdollista ostaa haltuunsa useampia peltoja ja kylvää toisaalle toista ja toisaalle toista. Tienestejään voi kasvattaa myös metsätaloudella ja eläintenpidolla, esimerkiksi perustamalla sikalan tai kouluttamalla hevosia.Rahalla hankitaan tietysti enemmän peltoja ja isompia työkoneita. Tosiasiassa raha ei ole suuri ongelma, sillä pankista saa lainaa.Juonta tai varsinaista päämäärää ei ole, vaan viljelyä voi jatkaa niin kauan, kun intoa riittää. Pitkään jatkuneessa pelissä mahdollisuus palkata ulkopuolista apua on tervetullut ominaisuus, sillä jokaiselle pellolle ei aina ehdi juosta.Peltojen ja maatilojen lisäksi peliin on mallinnettu eräänlainen kyläkeskus, mutta kaupan ja pankkiautomaatin lisäksi siellä ei ole mitään kovin mielenkiintoista. Suomalaisesta amissimulaattori My Summer Carista tutut lähibaari, ruokakauppa ja omia asioitaan toimittavat kyläläiset eivät olisi mitenkään mahdottomia toteuttaa, mutta lisäisivät realismia ja elävyyden tuntua huomattavasti.Myös pelin grafiikoissa on ongelmia. Vaikka oljenkorret heiluvat pellolle peruuttaessa, voisi vuonna 2018 ilmestyneeltä simulaattoripeliltä odottaa parempaa ulkonäköä.Pelin ilme ei muuttunut merkittävästi, vaikka grafiikka-asetusten nupit käänsi kaakkoon ja ylikin. Piirtoetäisyys on niin lyhyt, että vähänkin kauempana olevat kohteet muuttuvat mitäänsanomattomaksi pikselimössöksi.Ehkä silmiä hivelevän grafiikan ei tarvitsekaan olla pääosassa, sillä sitä varsinaista pihviä – työkoneita ja niiden kanssa puuhaamista – riittää pureskeltavaksi vaikka kuinka. Taustalla jatkuvasti raikuvaan kantrinrenkutukseenkin tottuu nopeasti, kun ajaa järkyttävän kokoista John Deeren työkonetta.Peliä voi suositella lähinnä äärikeskustalaisille agraarifanaatikoille ja niille, jotka välttämättä haluavat simuloida työkoneiden, hevosenlannan ja maanviljelyn iloja. Parempaakaan ei ole tarjolla ja varsinkin pc-pelaajien iloksi on odotettavissa vielä lukuisia pelaajien tekemiä modifikaatioille.Muille riittänee tunnin tai parin kokeilu.