Digitoday

Silmukka kiristyy Facebook-pomon ympärillä – valehteliko loanheittokampanjasta?

Facebookin korkea johtaja Sheryl Sandberg vaati selvitystä miljardööri George Sorosista, The New York Times kirjoittaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso alla olevalta videolta, miten Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg https://www.is.fi/haku/?query=mark+zuckerberg kommentoi kohua CNN:n haastattelussa viime viikolla.