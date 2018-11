Digitoday

Uusi Seelanti kielsi Huawein 5g-laitteet: ”Merkittäviä riskejä”

28.11. 10:19

Verkot Uuden Seelannin tiedusteluviranomaiset kielsivät 5g-verkkolaitteiden hankinnan kiinalaiselta Huaweilta.

Uusi Seelanti on kieltänyt maan suurimpiin teleoperaattoreihin kuuluvaa Sparkia ostamasta 5G-tekniikkaa kiinalaiselta Huaweilta. Maa perustelee päätöstä kansallisella turvallisuudella.



Spark olisi halunnut ostaa 5G-laitteita Huaweilta, mutta Uuden Seelannin tiedusteluviranomaisten mukaan tästä olisi seurannut ”merkittäviä riskejä kansalliselle turvallisuudelle”.



Muutama kuukausi sitten Australia teki vastaavan päätöksen, jonka mukaan Huawei ja ZTE eivät saa toimittaa laitteitaan maan operaattoreille. Huawei on aiemmin toimittanut 4G-tekniikkaa sekä Uuteen Seelantiin että Australiaan.



Viime viikolla sanomalehti The Wall Street Journal kertoi Yhdysvaltain käynnistäneen kampanjan, jolla se pyrkii liittolaisiaan vaikuttamaan verkkoyhtiöihin, jotta nämä välttäisivät Huawein verkkolaitteiden käyttöä. Kuluvalla viikolla myös brittiviranomaiset varoittivat Huawein käytöstä.