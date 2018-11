Digitoday

Tiedätkö, mistä tulee nimitys Black Friday? Kaksi selitystä yli muiden

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005909427.html

Mutta mistä tulee ostospäivän nimi Black Friday?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suuri ostosjuhla osuu kiitospäivän jälkeiseen perjantaihin, jolloin monet amerikkalaiset viettävät pitkää viikonloppua ja ehtivät tungeksimaan kaupoissa.Ilmiö on viime vuosina rantautunut myös muualle maailmaan, vaikka kiitospäivää ei amerikkalaiseen tapaan vietetäkään. Kaupat vokottelevat asiakkaita muun muassa elektroniikka- ja lelutarjouksilla. Päivän myyntiluvut antavat osviittaa kuluttajien luottamuksesta ja joulukaupasta.Mustaa perjantaita seuraavan viikonlopun jälkeen vuorossa on vielä verkkokauppojen tarjouspäiväksi nostama kybermaanantai.Black Friday -nimityksen alkuperästä on olemassa useitakin tarinoita. Kahden ehkä eniten siteeratuimman mukaan nimityksellä on viitattu joko kirjanpidossa käytettyihin väreihin tai poliisien slangiin.Liikkeiden kirjanpito tehtiin entisaikaan käsin. Tuolloin punaisella musteella merkittiin tappiot ja mustalla merkittiin voitot. Kiitospäivän jälkeisten ostosten myötä liikkeet siirtyivät usein punaiselta mustalle, eli tappiolta voitolle, kertaa BlackFriday.com -sivusto.Toinen selitys nimitykselle löytyy Philadelphiasta, jossa poliisit joutuivat paiskimaan ylitöitä, kun alennusmyyntien innostamat shoppailijat tukkivat kiitospäivän jälkeen kadut ja ajautuivat jatkuviin kahnauksiin.Autolla ajeleminenkaan ei oikein ruuhkassa sujunut, minkä vuoksi monet poliisit joutuivat tekemään 12 tunnin vuoroja. Tästä suivaantuneet tinanapit valittivat kohtaloaan Philadelphia Inquirer -lehden haastattelussa vuonna 1994 viittaamalla päivään Mustana perjantaina.