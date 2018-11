Digitoday

IPhone-kansalle kylmä suihku – Applen Black Friday oli todella musta

Apple ei osallistu Black Friday -ostopäivään tuotealennuksin. Teemapäivälle omistettu verkkosivu kertoo kyllä tarjouksista, mutta ne kaikki koskevat lahjakortteja. Sellaisen saadakseen pitää kuitenkin ensin ostaa Applen tuote normaaliin hintaan.Esimerkiksi iPhonen ostaja saa 50 euron lahjakortin Apple Storeen, kunhan ostettava puhelin on iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7 tai iPhone 7 Plus. 100 euron lahjakortin Applen kauppaan saa ostamalla 10,5 tuuman iPad Pron, iPadin tai iPad mini 4:n.Tietyistä Mac-tietokoneista saa 200 euron lahjakortin. Lahjakorttikampanjassa on mukana myös Apple Watch -kelloja, Apple TV -bokseja ja Beats-kuulokkeita.Apple markkinoi perjantain ostospäivää etukäteen iskulauseella "Perjantai on vasta alkua". Se antoi ymmärtää, että tarjoukset vaihtelevat pitkin viikonloppua ja maanantaita, jolloin Applen kampanja päättyy.Kuitenkin perjantaina Apple lähetti sähköpostitse uuden mainoksen, jossa ei enää ollut vastaavaa vihjailua. Sen sijaan siinä kerrottiin vain jo mainittujen lahjakorttien saatavuudesta. Alennusten puutetta alleviivaa se, että Apple myös äskettäin nosti tuotteidensa hintaa kautta linjan.Vaikka alennuksia ei Applelta löydy, se ei tarkoita, etteikö muuta elektroniikkakaupat myy Applen tuotteita alennettuun hintaan Black Fridayn kunniaksi. Ainakin Verkkokauppa.com on myynyt iPhone 8:aa alehintaan. Pieniä alennuksia Apple-tuotteista on saanut myös Gigantilta.