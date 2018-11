Digitoday

Aiotko ostaa Black Friday -tarjouksesta television? Muista nämä asiat

Oled, led vai Qled?

HDR voi olla tärkeä varsinkin Netflix-katsojalle

Tarpeeksi liitäntöjä ja virittimiä

Useat kaupat ovat jo paljastaneet perjantain Black Friday -tarjouksensa, mutta kaikki tarjoukset eivät ole yhtä hyviä. Televisio-ostajan kannattaa pitää pää kylmänä, ja harkita tarkkaan, mitä ominaisuuksia televisioon tarvitsee.Aivan ensiksi kannattaa muistaa, että jossain kaupassa tarjouksessa oleva televisio ei välttämättä ole mitenkään huippuhalpa, vaan sen saattaa saada samaan hintaan myös muualta – ilman erityistä tarjousta.Kodin suurimpaan televisioon halutaan yleensä uusinta tekniikkaa. FullHD on historiaa, ja suosituimpia malleja ovat tällä hetkellä 55-tuumaiset 4K UHD -televisiot. 4K ja UHD tarkoittavat kuvien pikselimäärää, joka on noin neljä kertaa FullHD:tä suurempi, eli periaatteessa televisiolla voidaan näyttää entistä tarkempia kuvia.Tosin kuvan suuremmasta pikselimäärästä on kunnolla etua vasta suuremmissa, reilun 50 tuuman televisioissa, eli FullHD on vielä aivan riittävä tarkkuus pienempiin televisioihin, varsinkin koska se on suomalaisten televisiokanavien lähetyksissään käyttämä tarkkuus.Televisiomainoksissa usein vastaan tulevia kirjainyhdistelmiä ovat myös oled, led, lcd sekä qled.Käytännössä kyse on led- ja oled-tekniikasta. Uudemmassa oled-tekniikassa jokainen kuvaruudun pikseli on itsevalaiseva, eli kun pikseli on sammutettu, se on musta. Tämän ansiosta oled-näytöissä mustat kohdat ovat todella mustia, ja kuvien kontrasti on erinomainen.Lcd ja led -televisioissa pikseleiden takana on taustavalo, minkä takia ne ovat yleensä paksumpia kuin oled-televisiot.Qled on Samsungin käyttämä nimitys sen led-tekniikkaan perustuvasta kehitetystä versiosta.Led-televisiot eivät taustavalaistuksen takia periaatteessa yllä yhtä syviin mustan tasoihin kuin oled-televisiot, ja näytöillä saattaa olla niin sanottua valovuotoa, eli tietyt kohdat näytöstä ovat vaaleampia kuin toiset. Taustavalaistuksen etuna on, että sillä saatetaan pystyä toistamaan taas kirkkaampia kuvia kuin oled-tekniikalla.Taustavalaistuksen toteutukseen on useita tapoja, ja toteutuksen laatu riippuu mallista ja valmistajasta. Erot voivat olla siis mallikohtaisia, ja tv-testien lukeminen kannattaa.Toinen televisiomainoksissa usein vastaan tuleva kirjainyhdistelmä on HDR, josta löytyy myös eri versioita, esim. HDR10, HDR10+, HDR 10 Pro ja Cinema HDR. Ja saattaapa television tiedoissa lukea myös Dolby Vision tai HLG.Sanoista High Dynamic Range tuleva HDR on Dolby Visionin ja HLG:n tapaan kuvan tarkkuuden sijasta värien esittämiseen liittyvä tekniikka. HDR-tekniikalla pystytään toistamaan entistä laajempi skaala värejä ja sävyeroja sekä parantamaan kuvien kontrastia.HDR-toiminto pelkässä televisiossa ei riitä parhaaseen katselunautintoon, sillä myös alkuperäisen sisällön pitää tukea tekniikkaa. 4K-tasoista HDR-sisältöä löytyy esimerkiksi Netflix-, Amazon- ja Youtube-palveluista.HDR10 on valmistajille ilmainen tekniikka, jossa videon kirkkauden raja-arvot määritellään heti aluksi videon niin sanotuissa metatiedoissa. Tämä voi vaikuttaa kuvien kontrastiin ja kuvien erottelukykyyn, ja videon hämärät kohtaukset voivat vaikuttaa liian pimeiltä, kun taas valoisien kohtausten kuvista katoaa yksityiskohtia.HDR10-tekniikka löytyy jo laajasti 4K UHD -televisioista. HDR10+ taas on Samsungin kehittämä tekniikka, joka kilpailee Dolby Visionin kanssa. Niissä kuvan kirkkauden raja-arvoja voidaan muuttaa jatkuvasti, mikä voi parantaa erottelukykyä sekä hämärissä että valoisissa kuvissa.Dolby Vision pystyy toistamaan suuremman määrän värejä kuin HDR10+, mutta toisaalta Dolby vaatii tekniikkansa käytöstä lisenssimaksuja. Myöskään Samsungin tekniikka ei ole täysin ilmainen.HDR:n ja Dolby Visionin huono puoli on se, että niitä käyttävät videot sisältävät niin paljon dataa, ettei niitä voi käyttää tv-lähetyksissä. Tämän takia brittiläinen BBC- ja japanilainen NHK -tv-yhtiö ovat kehittäneet yhdessä HLG-tekniikan, jolla on tarkoitus parantaa juuri tv-lähetysten väritoistoa.Joissakin televisioissa on jo useampia virittimiä ja tallennusmahdollisuus, joten laitteilla voi samaan aikaan sekä katsoa yhtä ohjelmaa että nauhoittaa toista toiselta kanavalta. Tämä poistaa erillisen tallentavan digiboksin tarpeen.Maanpäällisiä lähetyksiä eli antennin kautta ohjelmaa katsovien kannattaa varmistaa, että televisiossa on dvb-t2-viritin hd-ohjelmien vastaanottamiseksi. Tosin kaupassa tuskin on enää tv-malleja, joista se puuttuu.Televisioiden tärkein liitäntä on hdmi-liitäntä, joita kannattaa olla vähintään kolme, jotta laitteen saa yhdistettyä esimerkiksi kotistereoihin, erilliseen videosoittimeen, pelilaitteeseen... Televisioon kytkettäviä laitteita voi olla yllättävän paljon.Lähes joka televisiossa on nykyään jonkinlaisia äly-tv-palveluita. Kannattaa tarkistaa, että omat suosikkisovellukset toimivat televisiossa.Jos televisiolla on tarkoitus pelata, kannattaa tarkistaa, löytyykö siitä jonkinlainen pelitila, joka vähentää viivettä kuvan ja peliohjaimen liikkeen välillä. Pelatessa pienikin toistuva viive voi olla erittäin häiritsevä, vaikkei sitä videota katsellessa huomaa.