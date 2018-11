Digitoday

Tässä kovimmat Black Friday -pelitarjoukset – alennus jopa 75 %

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Marvel's Spider-Man 42 %

Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition 57 %

NHL 19 50 %

Fifa 19 43 %

Shadow of the Tomb Raider 50 %

The Crew 2 71 %

Horizon Zero Dawn 50 %

Assassin's Creed Odyssey 42 %

God of War Digital Deluxe Edition 57 %

Star Wars Battlefront 2 70 %

Forza Horizon 4 35 %

Forza Motorsport 7 50 %

PlayerUnknown’s Battlegrounds 30 % (vain Xbox)

Sea of Thieves 50 %

Rise of the Tomb Raider 70 % (Xbox) 80 % (pc)

The Long Dark 40 % (Xbox) 50 % (pc)

Quantum Break 67 % (Xbox) 75 % (pc)

Middle-earth: Shadow of War 60 %

Marvel vs. Capcom: Infinite – Deluxe Edition 60 %

Overwatch Legendary Edition 60 % (vain Xbox)