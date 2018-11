Digitoday

Gigantti paljasti myydyimmät tietokoneet: Tässä on suomalaisten suosikkihintaluokka

Lenovo Ideapad 330 15,6" -kannettava (749 €) MacBook Air 13.3" MQD32 (919 €) HP Omen 15-dc0805no 15,6" -pelikannettava (1899 €) HP 14-ck0825no 14" -kannettava (549 €) MacBook Pro 13 MPXQ2 (1349 €) Lenovo Ideapad 330 15,6" -kannettava (549 €) Acer Aspire 3 15.6" -kannettava (549 €) MSI Codex 3 8RC-201EU -pelipöytäkone (1149 €) Acer Nitro N50 -pelipöytäkone (899 €) Asus VivoBook 14 14" -kannettava (549 €)

Kodinelektroniikkaketju Gigantti on paljastanut lokakuussa eniten myymänsä tietokoneet.Listalla on hyvin erilaisia laitteita, mutta siitä pistää silmiin parikin kiinnostavaa ilmiötä.Kärjessä ollut Lenovon Ideapad oli ennakkomyyntilaite, jonka toimitukset alkavat vasta marraskuun puolivälissä.Lokakuun listalla on kaksi MacBookia, vaikka loppukuussa niistä julkaistiin uudet versiot. Tulevat lanseeraukset hidastavat usein kuluttajamyyntiä, mutta tässä tapauksessa näin ei ole.Pc-tietokoneet jakautuivat viiden eri valmistajan kesken. Listalle pääsivät niin Lenovo, HP, Acer, MSI kuin Asus, ja kolmella ensiksi mainitulla oli kullakin kaksi mallia listalla.Kymmenestä laitteesta kolme on profiloidusti pelikoneita, ja siksi kohtalaisen hintavia. Tämä noudattelee trendiä, jossa tietokoneiden keskihinta nousee esportsin ja peliharrastuksen kasvun myötä. Pelikoneista kaksi on pöytäkoneita.Erikoista on myös se, että peräti neljä laitetta on hinnaltaan 550 euron tietämillä. Tämä vaikuttaa olevan jossain määrin suosikkihintaluokka, vaikka siinä tingitään esimerkiksi prosessorin nopeudesta ja tallennustilasta.