Äärioikeiston suosima sosiaalisen median palvelu suljetaan Pittsburghin ammuskelun seurauksena

Sosiaalisen median palvelu Gab.com aiotaan sulkea Pittsburghissa Yhdysvalloissa lauantaina tapahtuneen synagoga-ammuskelun seurauksena. 11 ihmisen kuolemaan johtaneesta ammuskelusta kiinniotetun miehen on kerrottu julkaisseen palvelussa lukuisia juutalaisvastaisia viestejä ja muun muassa esitelleen siellä asekokoelmaansa.Gabin mukaan sen palvelintarjoaja Joylent on ilmoittanut sulkevansa palvelun maanantaiaamusta lähtien. Myös maksupalvelu PayPal on kertonut lopettavansa yhteistyön sen kanssa.– Gab tulee todennäköisesti olemaan pois käytöstä viikkoja tämän vuoksi, palvelu tiedottaa Twitter-tilillään.Gab on mainostanut itseään sananvapautta kunnioittavana palveluna samaan aikaan, kun Twitterin ja Facebookin kaltaiset suuret sosiaalisen median palvelut ovat ryhtyneet valvomaan tiukemmin käyttäjiensä niissä julkaisemaa sisältöä. Gab on ollut suosittu äärioikeistossa, jonka edustajien usein rasistisia ja loukkaavia viestejä muut palvelut eivät ole suostuneet hyväksymään.Sulkemisilmoituksen yhteydessä Gab vannoi jatkavansa vapaan ilmaisun ja yksilönvapauden puolustamista.Aiemmin lauantaina Gab vahvisti Pittsburghin ampujan nimellä olevan tilin olemassaolon palvelussaan. Yhtiön kertoi sulkeneensa kyseisen tilin välittömästi ammuskelun jälkeen ja ottaneensa yhteyttä viranomaisiin.