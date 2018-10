Digitoday

Ilouutinen Windows 10 -käyttäjille: Pian voit poistaa nämä sovellukset

3D Viewer (aiemmin nimellä Mixed Reality Viewer)

Calculator (Laskin)

Calendar (Kalenteri)

Groove Music (Groove Musiikki)

Mail (Sähköposti)

Movies & TV (Elokuvat ja TV)

Paint 3D

Snip & Sketch (Leikkaa ja luonnostele)

Sticky Notes

Voice Recorder (Windowsin puheentallennus)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Microsoft Solitaire Collection

My Office (Oma Office)

OneNote

Print 3D

Skype

Tips (Vinkit)

Weather (Sää)