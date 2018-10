Digitoday

Google Maps: Näytä kaverille, missä olet – parilla klikkauksella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/digitoday/art-2000005659322.html

Google Maps -kartastossa voi helposti jakaa muille minkä tahansa kohteen maailmasta. Siitä on iloa esimerkiksi, jos haluat kertoa kaverille mistä sinut löytää tai minkä aurinkorannan olet tällä kertaa valloittanut.Android-puhelimessa avaa Maps-sovellus, ja vieritä kartta haluttuun kohtaan. Paina kohtaa pitkään niin, että siihen ilmestyy punainen merkki. Nyt paina ruudun alaosasta Jaa. Voi olla, että joudut ensin painamaan kolmen pisteen valikkoa löytääksesi Jaa-napin.Sitten voit esimerkiksi kopioida linkin leikepöydälle liimattavaksi vaikka Facebook-keskusteluun, tai lähettää linkin sähköpostilla tai tekstiviestillä.Jako toimii samalla tavalla myös Mapsin iOS-versiossa.Mapsin selainversiossa karttajako on vieläkin kätevämpää siinä mielessä, että linkit vievät tarkemmin haluttuun näkövinkkeliin. Kun vierität karttanäkymää, selaimen osoiterivillä oleva verkkolinkki muuttuu jatkuvasti. Sama pätee karttanäkymän kallistamiseen tai pyörittämiseen.Voit esimerkiksi valita haluamasi 3d-näkymän jostakin nähtävyydestä ja yksinkertaisesti kopioida osoiterivin linkin sellaisenaan. Jos lähetät linkin esimerkiksi sähköpostilla kaverille, tämä saa sen avatessaan ruudulleen täsmälleen saman kuvakulman, kuin jota itse katsoit.Selaimessa voi myös painaa vasemman yläkulman kolmea vaakaviivaa ja valita Jaa tai upota kartta. Paina Kopioi linkki -nappia saadaksesi leikepöydälle jaettava linkki, joka on osoiteriviä lyhyempi ja siistimpi. Samasta paikasta löytyvät napit paikan jakamiseksi vaikka Facebookissa tai Twitterissä.